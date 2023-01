Piqué, la risposta a Shakira arriva… puntuale come un orologio, ma sul web non sfugge un dettaglio

Ha acceso il dissing con l’ex marito utilizzando le sue ‘armi’ migliori: la voce e la musica. Shakira ha iniziato l’anno con il botto proponendo un singolo destinato a diventare il tormentone 2023 se non altro per il testo che è un attacco senza mezze misure a Gerard Piqué.

I wish y’all understood Spanish because Shakira just ended Piqué with this song and everyone deserves to understand such brilliant lyrics pic.twitter.com/58GrY1j0XK — mar (@sheonks) January 12, 2023

Le provocazioni di Shakira con il brano Bzrp, la replica di Piqué durante una diretta Twitch

Nel brano BZRP Music Sessions #53 l’artista colombiana ha citato alcuni marchi punzecchiando anche la compagna della bandiera del Barcellona che a novembre ha lasciato il calcio. Dalla Ferrari alla Twingo passando al paragone tra Rolex e Casio con la società giapponese che ha risposto con un tweet ironico a Shakira… Puntuale è arrivata anche la replica di Piqué dopo che la partner, Clara Chia Martì, aveva pubblicato alcune Stories criptiche poi cancellate.

Recuerda Shakira, antes de ser un triste Rolex fuiste un magnífico CASIO pic.twitter.com/5O0N8B9jwy — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

La gag dell’ex capitano del Barcellona: ‘Un orologio è per la vita’, poi regala Casio: Aguero sorride

L’ex calciatore si è reso protagonista di una divertente gag durante una diretta su Twitch nella quale ha lanciato il suo nuovo progetto sportivo, la Kings League, un torneo di calcio a 7. Ad un certo punto il conduttore ha chiesto alla regia quanti minuti mancavano alla fine del live e Piqué ha risposto che mancava poco mostrando l’orologio. “Questo Casio è per la vita… Casio sarà il nuovo sponsor del programma” – ha affermato regalando orologi ai presenti, visibilmente sorpresi.

Non tutti, infatti, avevano compreso si trattasse di una provocazione in risposta alla canzone di Shakira. A far chiarezza ci ha pensato Sergio Aguero, ex Atletico Madrid e Manchester City, a far chiarezza. “L’ha fatto per per via della canzone Shakira” – ha detto l’argentino stuzzicato dallo youtuber Ibai Llanos. Qualcuno ha fatto notare sul web che prima della diretta Piqué indossava al polso un orologio costosissimo di un altro marchio.