Shakira gliene canta quattro a Piqué con il nuovo singolo: ‘Hai scambiato un Rolex per un Casio’

Gliene ha cantate quattro… “Un lupo come me non è per i pivelli come te”. La cantante Shakira attacca l’ex partner Gerard Piqué nel suo nuovo singolo, BZRP Music Session #53 , con musica di Bizarrap, che è stato rilasciato mercoledì 11 gennaio.

Stoccate in serie della cantante colombiana all’ex: ‘Hai scambiato una Ferrari con una Twingo’

Il brano contiene frecciate in serie della cantante colombiana nei confronti della bandiera del Barcellona che da poco si è ritirato dal calcio. Non sono mancate stoccate anche alle nuova partner. Shakira gli rimprovera di aver dato “la sua versione peggiore” quando aveva più bisogno di lui, forse un riferimento alla malattia sofferta da il padre dell’artista.

Poi il passaggio dell’orecchiabile singolo su Clara Chía, la compagna di Piqué: “Ecco perché è troppo grande per te. Stai con qualcuno proprio come te.” “Ha il nome di una brava persona. Chiaramente, lei è proprio come te”. Ed ancora: “Io valgo quanto due ventiduenni”, “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”… “Un Rolex per un Casio”. Shakira invita l’ex ad usare di più il cervello e non a concentrarsi solo sull’allenamento.

Le frecciate di Shakira alla nuova partner di Piqué

“Mi hai lasciato con la stampa alla porta e il debito al Fisco/ Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più forte/ Le donne non piangono più, le donne fatturano”. Velenose strofe anche per la suocere per un brano che è già diventato tormentone e con i fan dell’artista colombiana in visibilio. Shakira ha ancora una volta spiazzato tutti raccontando in musica la dolorosa separazione… Magari Ilary Blasi avrà preso appunti.