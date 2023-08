Perse un occhio in un raid a Kiev: Playboy Ucraina torna in edicola con Iryna Bilotserkovets

Iryna Bilotserkovets, modella e conduttrice televisiva, è stata scelta per la copertina del primo numero dell’edizione Ucraina di Playboy dall’inizio della guerra. La giovane indossa un bikini di metallo e una benda sull’occhio, che ha perso a seguito di un attacco a Kiev nei primi giorni dell’invasione.

Playboy Ucraina riprende le pubblicazioni con la collaboratrice del sindaco gravemente ferita in un raid a Kiev

La rivista, nell’annunciare l’edizione sul proprio portale, parla di “un numero senza dubbio storico“, annunciando nelle pagine interne un’intervista nella quale Bilotserkovets racconta la sua storia. Moglie di un collaboratore del sindaco, Irina si è trovata coinvolta nel raid mentre era in auto con i suoi bambini. “Ricordo solo un forte dolore alla testa e che ho avuto il tempo di rallentare”.

Iryna Bilotserkovets: ‘La prima volta che mi sono guardata allo specchio sembravo Frankenstein’

Poi il trasferimento in una clinica di Berlino e diverse operazioni, ma per il suo occhio non c’era già nulla da fare. “La prima volta che mi sono guardata allo specchio? “Senza un occhio, punti, cicatrici, ferite ovunque. Ero come Frankenstein” – ha chiosato Iryna Bilotserkovets.