Priscilla Salerno senza freni sul ritiro di Malena: ‘Mai amata, ci guardava dall’alto verso il basso’ (VIDEO)

Dopo Rocco Siffredi, che l’ha lanciata nel firmamento dell’adult, la perfomer e attrice Priscilla Salerno del settore si è pronunciata sul ritiro di Malena la pugliese, nome d’arte di Filomena Mastromarino che in un’intervista a Il Giornale ha annunciato che non tornerà sul set a luci rosse dopo 39 film.

Priscilla Salerno: ‘Non ha mai amato le sue colleghe e da soli non si è nessuno’

La star dell’hard ha riservato stoccate all’ex collega. “Sono dispiaciuta per lei. Non è mai stata amata da noi, dalle sue colleghe, e non ci ha mai amato. Ci guardava dall’alto al basso, come se noi fossimo delle mer*e senza capire che noi insieme siamo una forza. Da soli non si è nessuno ed infatti è rimasta sola” – ha riferito Priscilla Salerno in un’intervista che ha condiviso sul suo profilo Instagram. “Non ha mai avuto una cosa fondamentale per andare avanti: l’umiltà. Si è trovata buttata a 39 anni in un mondo che non era il suo” – ha chiosato nel commentare il ritiro di Malena dal mondo dell’intrattenimento per adulti.

‘Gli mancava l’umiltà e si è trovata in un mondo che non era il suo’

Esternazioni che sono state commentate da diverse colleghe con Giglian Foster e Sally Blu che hanno condiviso in pieno il pensiero dell’attrice salernitana mentre Noemi Blonde si è espressa con un like. “Priscilla non ne sbaglia una” – ha aggiunto Vera Di Leo. “Sinceramente mi dispiace” – ha invece scritto Kristel Bulgari. “Almeno hai avuto il coraggio di dire le cose come stanno” – il post di risposta all’intervista condiviso dall’attore Matteo Linux.