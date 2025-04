Lorenzo Amoruso si sposa, il sì emozionato di Afarin Mirzaei

Lorenzo Amoruso convolerà a nozze con Afarin Mirzaei

Un anello, una promessa e il sogno di una vita insieme

L’amore può sorprenderti quando meno te lo aspetti. Lorenzo Amoruso, ex calciatore e volto noto della TV, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua compagna, Afarin Mirzaei. Il romantico momento si è consumato nella splendida cornice del Four Seasons di Firenze, con una cena intima curata in ogni dettaglio.

Sui social, Lorenzo ha condiviso una dolce foto di loro due, affiancata da una dedica profonda: “Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te”. Accanto a lui, una raggiante Afarin, con il prezioso anello in evidenza.

Afarin Mirzaei: un sì che profuma di futuro

La modella persiana, emozionatissima, ha raccontato ai suoi follower: “Ho detto sì, mille volte sì. Non avrei mai pensato che un giorno potesse essere così perfetto”. Afarin, 32 anni, è arrivata in Italia per inseguire i suoi sogni, portando con sé cultura, determinazione e una straordinaria voglia di indipendenza.

La coppia, che si è conosciuta circa due anni fa, ha costruito un amore solido e maturo. Lorenzo e Afarin, pur provenendo da contesti culturali diversi, hanno trovato nel rispetto reciproco la base della loro relazione. Il matrimonio sarà celebrato con rito civile, proprio per rispettare le reciproche tradizioni religiose.

Una nuova vita dopo la fine della storia con Manila Nazzaro

Per Lorenzo Amoruso, l’amore con Afarin rappresenta una rinascita. Dopo la lunga relazione con Manila Nazzaro, terminata in maniera dolorosa, Lorenzo ha trovato di nuovo serenità. “Con Afarin è tutto diverso, tutto più vero”, ha confidato a chi gli è vicino.

Il futuro si annuncia luminoso per questa coppia che ha scelto di credere nei sentimenti veri, lontani dalle luci dei riflettori.