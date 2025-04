Gabriella Carlucci ricorda l’incidente in Messico a Verissimo: ‘Il mio fidanzato morì, sfigurato il mio volto’

Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci si confessa a cuore aperto nello studio di Verissimo nella puntata di sabato 26 aprile. Oggi, la sorella della conduttrice di Ballando con le stelle, per anni volto della televisione italiana (due volte presentatrice di Sanremo), si descrive come “in una fase molto creativa”, sospinta dall’energia del suo segno zodiacale, i Pesci, ma soprattutto dal suo ascendente Ariete che, dice, “mi rende determinata e tosta”.

Il terribile incidente in Messico

Nel corso dell’intervista, Gabriella ha ripercorso non solo i successi televisivi, ma anche le difficoltà personali che hanno segnato profondamente il suo percorso. Tra queste, il ricordo straziante dell’incidente in Messico, in cui perse il fidanzato a soli 21 anni: “Quando il mio fidanzato è morto è stata una tragedia”, ha raccontato, spiegando come quel trauma sia stato seguito da un lungo calvario medico per riparare le fratture al viso subite nell’impatto.

Un racconto intenso che ha svelato la forza e la resilienza con cui Gabriella ha affrontato gli anni successivi: interventi chirurgici complessi, la ricostruzione del naso, il lento recupero del sorriso grazie a operazioni delicatissime. “Il mio naso non è mai tornato come prima”, ha ammesso con sincerità.

Gabriella ha anche parlato del severo ma amorevole rigore con cui è cresciuta, tra studio e sport, e delle tensioni familiari con la sorella Milly, poi superate col tempo. Un episodio curioso che ha inciso sulle loro carriere? La famosa parodia del Trio a Sanremo ’89, che le spinse a non apparire più insieme in TV: “Divertente, ma giurammo: mai più in tv tutte insieme”.

Gabriella Carlucci e la possibile partecipazione a Ballando

Durante l’intervista a Verissimo Gabriella Carlucci ha ricevuto anche un video messaggio a sorpresa di Gerry Scotti con il quale ha condotto Buona Domenica. “La persone più competitiva con cui ho lavorato. Non voleva mai perdere” – ha riferito facendo riferimento ai giochi.

“Lui imbrogliava, mi prendeva in giro durante quasi tutti i giochi e siccome non riusciva quasi mai a battermi imbrogliava. Glielo ricorderò” – ha sottolineato l’ex deputata di Forza Italia. Poi si è soffermata sui suoi 29 anni d’amore con il marito Marco. Oggi, la conduttrice guarda avanti con entusiasmo: “Vorrei tornare in televisione, ma in programmi legati alla storia o al mondo del lavoro. Non a Ballando con le Stelle, sarebbe troppo scontato”, ha sottolineato con il sorriso.

Tra sofferenze superate e nuovi progetti, Gabriella Carlucci dimostra ancora una volta di essere una donna capace di reinventarsi senza mai perdere la passione per la vita.