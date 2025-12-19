Putin spiazza tutti: ‘Sono innamorato’, giornalista chiede di sposarsi davanti allo Zar

Putin e il giornalista che ha fatto la proposta di nozze durante la conferenza stampa

La conferenza di fine anno che diventa un caso mediatico

La tradizionale maratona di fine anno di Vladimir Putin, tra minacce geopolitiche e risposte ai cittadini, ha regalato un momento del tutto inatteso. Dopo oltre due ore di domande, il presidente russo ha notato un cartello tra il pubblico con una scritta insolita: “Voglio sposarmi”, decorato con cuoricini. A mostrarlo era Kirill Bazhanov, 23 anni, giornalista di Ekaterinburg.

Putin, con tono ironico, ha commentato: “Sei già vestito come se fossi pronto per il matrimonio”, aprendo di fatto uno dei momenti più virali dell’intera conferenza.

La domanda sul sostegno alle famiglie e la proposta alla fidanzata

Ottenuta la parola, Bazhanov ha formulato una domanda istituzionale sul sostegno statale alle giovani famiglie, per poi sorprendere tutti. Rivolgendosi direttamente alla sua fidanzata Olga, che – come ha spiegato – stava seguendo la diretta televisiva, le ha chiesto di sposarlo in mondovisione.

Il gesto ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei media russi e internazionali. Pochi minuti dopo, mentre la conferenza proseguiva, è arrivato il lieto fine: Olga ha detto sì.

L’invito a Putin e il tono “sentimentale” dello Zar

Non pago dell’effetto scenico, il giovane giornalista ha aggiunto che lui e la futura moglie sarebbero felici di vedere Vladimir Putin alle nozze. Un dettaglio che ha alimentato ulteriormente la narrazione mediatica.

La proposta si è inserita in una conferenza già segnata da un altro passaggio sorprendente: Putin ha ammesso pubblicamente di essere innamorato, rispondendo con un doppio “sì” a una giornalista che gli chiedeva se amasse qualcuno e se il sentimento fosse ricambiato.

A 23-year-old journalist from Ekaterinburg proposes to his girlfriend while asking Putin a question during his marathon presser. pic.twitter.com/AGEMz2Zem4 — max seddon (@maxseddon) December 19, 2025

Putin, la vita privata e le indiscrezioni mai smentite

Il tema sentimentale ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulla vita privata del presidente russo, da sempre avvolta dal riserbo. Negli anni sono circolate numerose indiscrezioni su relazioni non ufficiali, tra cui quella con Svetlana Krivonogikh, ex donna delle pulizie diventata imprenditrice milionaria, dalla quale sarebbe nata Elizaveta Vladimirovna Krivonogikh.

Ma la figura più citata resta Alina Kabaeva, ex campionessa olimpica di ginnastica, indicata da molte fonti come la compagna – se non addirittura moglie – di Putin. Kabaeva, secondo le ricostruzioni, vivrebbe tra Svizzera e Russia con i figli avuti dal presidente ed è finita nel mirino delle sanzioni occidentali.

Tra propaganda e umanizzazione del leader

Il siparietto romantico, pur marginale rispetto ai temi politici, ha svolto una funzione comunicativa precisa: umanizzare il leader, mostrando un Putin ironico, sorridente, coinvolto emotivamente. Un momento che ha spezzato la rigidità della linea diretta, diventando uno degli spezzoni più condivisi sui social russi.

Tra guerra, sanzioni e tensioni internazionali, l’immagine dello Zar innamorato e complice di una proposta di matrimonio resta uno dei simboli più curiosi di questa edizione della conferenza.