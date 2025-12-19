Federica Pellegrini incinta del secondo figlio: ‘Piovono polpette’, l’annuncio social e la gioia dopo mesi difficili

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

L’annuncio sui social: la pancia, Matilde e la seconda bimba in arrivo

Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L’ex campionessa di nuoto ha annunciato l’arrivo della sua secondogenita con un post pubblicato su Instagram insieme al marito Matteo Giunta. Una foto semplice ma inequivocabile: la pancia in primo piano, circondata dalle mani della coppia e da quelle della piccola Matilde, che a gennaio compirà due anni.

A corredare lo scatto, una frase ironica e tenera allo stesso tempo: “Piovono polpette”, seguita dalla conferma che si tratta di un’altra bambina: “Ti aspettiamo piccolina…”. Un messaggio che ha immediatamente raccolto migliaia di commenti e reazioni, tra auguri, cuori e congratulazioni dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Una famiglia che cresce: l’amore con Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono legati dal 2019. Dopo tre anni di relazione, la coppia si è sposata il 27 agosto 2022 a Venezia, con una cerimonia intima e lontana dai clamori. Ospite a Verissimo, l’olimpionica aveva raccontato le emozioni di quel giorno:

“Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. L’ingresso e l’uscita dalla chiesa sono stati emozionanti, accompagnata da cori da stadio”.

Nel gennaio 2024 è nata Matilde, la prima figlia, e oggi la famiglia si prepara ad accogliere una nuova arrivata.

I giorni difficili: la paura per Matilde e il ricovero

L’annuncio della gravidanza arriva dopo settimane emotivamente complesse. Pochi giorni prima, Federica Pellegrini aveva condiviso uno scatto dall’ospedale insieme a Matilde, raccontando un momento di grande paura.

La bambina ha avuto convulsioni febbrili, una condizione che si è ripetuta più volte:

“È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni di vita in spaventi. La temperatura si alza velocemente, questa volta stava dormendo e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro, il respiro che pian piano si fermava”.

Un racconto crudo, che ha colpito profondamente i fan. Fortunatamente, qualche giorno dopo, Pellegrini ha rassicurato tutti annunciando le dimissioni: “Siamo a casina e Matilde sta molto meglio”.

La maternità raccontata senza filtri

Durante l’intervista a Verissimo del 7 dicembre, Federica Pellegrini ha ripercorso il suo primo anno da mamma senza edulcorare nulla. Ha raccontato di un parto lungo e difficile, concluso con un cesareo d’urgenza, e di un periodo successivo segnato da stanchezza estrema e fragilità emotiva.

“Piangevo tutte le sere senza sapere perché. A un certo punto è intervenuta una psicologa, credo chiamata da Matteo, e da lì si è aperto il vaso di Pandora”.

L’ex campionessa ha parlato apertamente del rischio di depressione post partum, sottolineando l’importanza del supporto del marito: “Devo ringraziare Matteo. È stato fondamentale”.

Una nuova gravidanza come rinascita

La notizia della seconda gravidanza assume così un significato ancora più profondo. Non solo la gioia per una famiglia che si allarga, ma anche il simbolo di una nuova fase di serenità dopo mesi segnati da paura e fatica. Federica Pellegrini, abituata alle sfide più dure in vasca, affronta oggi la maternità con la stessa determinazione, scegliendo ancora una volta di raccontarsi con autenticità.