Alessandra Ciociola e Rosario Monetti di Temptation, la seconda possibilità è finita: a Verissimo svela cosa c’è dietro la rottura

Alessandra Ciociola a Verissimo

Alessandra Ciociola lo racconta a Verissimo: «Questa volta è definitiva»

Non è una nuova indiscrezione e non è una segnalazione arrivata dall’esterno. È Alessandra Ciociola a raccontare in prima persona che la storia con Rosario Monetti è finita definitivamente. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di sabato 26 settembre, la 26enne ha spiegato cosa ha fatto saltare il riavvicinamento con l’ex compagno dopo la tormentata esperienza a Temptation Island.

Il dettaglio che ha riaperto la crisi sono state alcune chat di Rosario con un’altra ragazza. Conversazioni che Alessandra stessa precisa non essere state compromettenti, ma che per lei hanno comunque superato un limite.

«Ho visto queste chat e ho deciso di rimanere da sola, sicuramente questa è la volta definitiva», ha raccontato davanti a Silvia Toffanin.

E qui c’è il punto centrale della sua decisione: per Alessandra anche quei messaggi sono stati un tradimento, indipendentemente dal fatto che Rosario e la ragazza si siano incontrati oppure no.

Così il nuovo capitolo che sembrava essersi aperto dopo il ritorno insieme si è chiuso nuovamente. Quel mazzo di rose che aveva fatto da preludio alla nuova frequentazione si è già appassito.

«Per me anche solo dei messaggi sono tradimenti»

Rosario avrebbe spiegato che non era successo nulla e che con la ragazza non ci sarebbe stato alcun incontro. Una versione confermata anche dallo stesso Monetti in un videomessaggio trasmesso durante la puntata.

«È uscita questa chat con questa ragazza, ma non l’ho mai vista, questa cosa è stata uno spunto da parte sua per porre fine una volta per tutte», ha detto Rosario.

Per Alessandra, però, la questione non si esaurisce nel fatto che i due si siano incontrati oppure no.

«Lui dice che non ha fatto nulla di male perché non si sono visti, ma per me anche solo dei messaggi sono tradimenti, c’era della confidenza».

La ragazza ha raccontato di aver ricevuto segnalazioni su Rosario e di aver poi verificato personalmente le conversazioni. Nelle chat, ha spiegato, l’altra ragazza gli avrebbe anche chiesto in alcune occasioni di vedersi da soli, mentre Monetti avrebbe mantenuto un atteggiamento che Alessandra ha percepito come poco chiaro.

Rosario, secondo quanto raccontato dalla 26enne, avrebbe parlato di una relazione legata a motivi lavorativi. Una spiegazione che però non è stata sufficiente a tranquillizzarla.

La frase che racconta quanto fosse cambiata Alessandra

C’è un passaggio del racconto di Alessandra che spiega perché questa nuova crisi abbia avuto un peso così forte.

Dopo il ritorno a casa, aveva visto in Rosario un atteggiamento diverso, fatto di maggiori attenzioni e premure. Era proprio quello che aveva chiesto durante il percorso a Temptation Island.

«Rientrati a casa lo vedevo cambiato nei miei confronti, sentivo che aveva più attenzioni verso di me e in fondo era quello che chiedevo da tempo».

Per questo le nuove segnalazioni sono arrivate in un momento nel quale Alessandra pensava che la coppia potesse finalmente vivere una fase diversa.

Invece sono tornati i dubbi.

«Non perdono Rosario perché dopo tutto quello che c’è stato mi aspettavo di vivere una storia serena senza altre persone che si mettessero in mezzo alla nostra relazione, non è stato così».

Prima il tradimento a Temptation Island, poi il nuovo riavvicinamento

La storia tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti era già arrivata a un punto di rottura durante Temptation Island.

Nel programma Rosario aveva ritrovato Giada, una sua vecchia fiamma e, allo stesso tempo, un’ex amica di Alessandra. Proprio il rapporto tra i due aveva contribuito alla fine dell’amicizia tra le due ragazze.

Durante il percorso sull’isola, Alessandra aveva scoperto quello che aveva considerato un tradimento da parte di Rosario e aveva chiesto per due volte il confronto con il fidanzato. Alla fine aveva voluto che al falò fosse presente anche Giada.

La decisione era stata netta: Alessandra aveva lasciato Rosario.

La ragazza aveva spiegato di voler recuperare la propria serenità e riprendere in mano la sua vita. Poi, però, era arrivata una nuova richiesta di confronto da parte di Monetti.

E quella volta l’esito era stato diverso.

I due avevano deciso di tornare insieme e di concedersi una seconda possibilità.

Il riavvicinamento era stato accompagnato anche da gesti concreti, fino al mazzo di rose e alle nuove uscite insieme. Sembrava l’inizio di una fase completamente diversa.

«Lui era casa»: perché Alessandra ha scelto di chiudere

Nonostante la decisione di interrompere definitivamente la relazione, Alessandra non nasconde di provare ancora qualcosa per Rosario.

«È l’unica persona di cui mi sono innamorata nella mia vita. Per me lui era casa, era la persona che volevo sposare, costruire una famiglia».

Ma proprio la consapevolezza di quello che è stato rende ancora più difficile immaginare un nuovo tentativo.

«L’amore non si può annullare da un momento all’altro, ma dopo tutto quello che è successo mi è sicuramente scesa. Non sono più innamorata come prima».

‘Oggi voglio la mia serenità’

La scelta, dunque, non nasce dall’assenza totale di sentimento. Alessandra dice di aver raggiunto una consapevolezza diversa e di non voler più ricominciare lo stesso percorso.

«Oggi voglio la mia serenità, voglio essere felice e voglio essere felice da sola».

E anche nei confronti di Rosario non c’è, almeno nelle sue parole, un sentimento di rancore.

«Al di là di tutto è stato una persona importante per la mia vita, avrà sempre una parte del mio cuore, anche se non ci sarà più nulla tra noi. Gli auguro ogni bene».

La seconda possibilità, quindi, è durata poche settimane. Il riavvicinamento dopo Temptation Island non ha resistito alle nuove segnalazioni e a quelle chat che Alessandra, pur riconoscendo non contenessero nulla di compromettente, ha considerato sufficienti per chiudere definitivamente la relazione.