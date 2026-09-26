Crotone-Salernitana 2-1 pagelle: Anastasio e Vitale affondano, Villa prova a riaprire la partita. Cosmi sotto esame

Villa riapre la partita

I granata vanno subito sotto di due gol allo Scida

I granata deragliano ogni volta che c’è da accelerare e svoltare La Salernitana lascia lo Scida con una sconfitta che pesa e che tiene i campani distanti dalla vetta della classica. Una squadra che fatica a spiccare il volo con la posizione, al di là delle posizioni della società, che torna sotto esame. Il primo tempo è un incubo: il Crotone colpisce due volte con Musso al 10′ e Zunno al 22′, approfittando di una partenza complicata dei granata.

La squadra di Serse Cosmi riesce però a reagire immediatamente. Al 25′ Villa riapre la partita dopo l’azione costruita da Achik sulla destra: Merelli respinge il tiro-cross, il centrocampista granata vince il contrasto e deposita il pallone in rete.

I campani non sfruttano la superiorità numerica

Tre minuti dopo arriva l’episodio che potrebbe cambiare definitivamente la partita: Merelli viene espulso al 30′ per aver steso D’Ursi al limite dell’area. Il Crotone resta in dieci e la Salernitana ha un’intera ripresa per cercare il pareggio.

Il vantaggio numerico, però, non viene trasformato in una rimonta. Cosmi interviene subito con Gyabuaa e Djamanca al posto di Vitale e Anastasio, poi inserisce Lescano e nel finale Cardoni. La Salernitana ci prova, ma senza trovare il guizzo decisivo.

L’occasione migliore arriva con Tascone, che al 14′ della ripresa prova a cercare l’incrocio dalla distanza, mentre nel finale Djamanca sfiora il 2-2 di testa. Il Crotone resiste e porta a casa il 2-1. All’orizzonte il big match con il Bari in programma domenica 4 ottobre con inizio alle 20:30.

Pagelle Crotone-Salernitana: i voti dei granata

Galeotti 6

Subisce due gol senza riuscire a evitare il vantaggio del Crotone. Nel secondo tempo, però, risponde presente quando i padroni di casa provano a trovare il tris. Tiene aperta la partita.

Llano 5,5

Non riesce a dare continuità alla spinta sulla fascia e soffre le iniziative del Crotone. Partita senza acuti.

Celiento 5

Il reparto difensivo concede troppo nella prima parte di gara e lui non riesce a dare la necessaria sicurezza. In difficoltà nei momenti decisivi.

Pieraccini 5

Prova a tenere in piedi la linea difensiva, ma il primo tempo mette in evidenza diverse difficoltà. Nella ripresa la situazione migliora, anche grazie alla superiorità numerica.

Anastasio 4,5

Una prima frazione complicata, nella quale non riesce a contenere il Crotone. Cosmi lo lascia negli spogliatoi all’intervallo. È tra i granata che faticano maggiormente.

Achik 5,5

È protagonista dell’azione che porta al gol di Villa: discesa sulla destra, ingresso in area e tiro-cross respinto da Merelli. Ha anche una buona occasione nel secondo tempo, ma sceglie la conclusione da posizione defilata invece di servire i compagni. Alterna buone iniziative a qualche scelta rivedibile.

Tascone 6

Sfiora il gol nel primo tempo colpendo la traversa, anche se l’azione era stata fermata per fuorigioco. Nel secondo tempo cerca ancora la porta dalla distanza. Tra i più intraprendenti.

Vitale 4,5

Ammonito già al 12′, non riesce a incidere nel centrocampo granata e viene sostituito all’intervallo. Rischia anche una seconda ammonizione dopo un fallo su Grosso, episodio poi rivisto e senza conseguenze. Prestazione negativa.

Villa 6

Il gol tiene in vita la Salernitana. È bravo a seguire l’azione di Achik, a vincere il contrasto con Merelli e a depositare il pallone in rete. Il gol è il momento migliore della sua partita.

D’Ursi 5

Cerca di muoversi tra le linee e proprio una sua accelerazione porta all’espulsione di Merelli. Però, al di là dell’episodio, produce troppo poco negli ultimi metri. Non trova la giocata per incidere.

La Gumina 5

Poco coinvolto nella manovra offensiva. Nel secondo tempo prova la conclusione, respinta da Barcella, ma non riesce a diventare una presenza costante nell’area del Crotone. Pomeriggio complicato.

Djamanca 5,5

Entra a inizio ripresa e prova a dare maggiore spinta ma senza cavare un ragno dal buco. Nel finale ha una buona occasione di testa, ma la palla termina di poco alta. Ci prova, senza trovare il pareggio.

Gyabuaa 5,5

Subentra per dare maggiore equilibrio al centrocampo e partecipa al forcing della ripresa. Non riesce però a dare alla manovra quella qualità necessaria per sfruttare fino in fondo l’uomo in più.

Lescano 5,5

Entra al posto di Achik al 29′ della ripresa, ma non riesce a incidere nel finale. Pochi palloni e poca possibilità di lasciare il segno.

Cardoni s.v.

Entra al 41′ della ripresa. Troppo poco tempo per una valutazione.

Cosmi 5,5

La Salernitana paga un avvio troppo negativo e si ritrova sotto 2-0 dopo 22 minuti. L’espulsione di Merelli offre ai granata una grande opportunità: i cambi arrivano subito, ma la squadra non riesce a trasformare la superiorità numerica nel pareggio. La reazione c’è, ma non basta. Forse Lescano doveva entrare prima in luogo di una delle due punta (La Gumina non era al meglio).

Crotone-Salernitana, il dato che pesa

Il dato più significativo è quello degli angoli: 11-3 per la Salernitana. I granata hanno quindi avuto una presenza offensiva maggiore soprattutto nella ripresa, ma non sono riusciti a trasformare la pressione in un secondo gol.

Il Crotone, invece, dopo essere rimasto in dieci dal 30′ del primo tempo, ha difeso il vantaggio fino al triplice fischio.

Musso sblocca il risultato per il Crotone

Chance per D’Ursi ma la posizione non era regolare

Zurlo fa 2 a 0 per il Crotone

Il fallo di Merelli da rosso su D’Ursi

Galeotti salva la porta granata due volte in pochi minuti

Grande chance per Veltri

Le proteste della Salernitana per un presunto fallo di mano su conclusione di La Gumina