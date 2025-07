‘Raoul Bova e Rocio separati da tempo’, l’avvocato dell’attore interviene e attacca Corona

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Cosa sta succedendo davvero tra Bova, Rocio e Fabrizio Corona?

Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales sono separati da tempo, ma la notizia è diventata ufficiale solo dopo le recenti indiscrezioni circolate online, tra cui quelle rilanciate da Fabrizio Corona, che ha parlato di presunti tradimenti dell’attore con la modella Martina Ceretti. A fare chiarezza ci ha pensato l’avvocato David Leggi, legale di Bova, che ha diffuso una nota stampa in cui precisa diversi aspetti sia della vicenda familiare che delle pesanti accuse mosse nei confronti del suo assistito.

Nel comunicato, l’avvocato spiega:

“Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie.”

Una situazione privata, dunque, già nota ma mai resa pubblica, che ora potrebbe essere formalizzata anche in tribunale, in attesa della decisione della Morales.

Ma il punto più delicato riguarda la presunta relazione extraconiugale di Bova e la diffusione illecita di materiale privato online, tra cui messaggi e audio diffusi da Corona durante l’ultima puntata del suo format “Falsissimo”.

Secondo quanto riportato da quest’ultimo, Bova avrebbe avuto un incontro con la modella Martina Ceretti all’Hotel Principe di Savoia di Milano. Una ricostruzione che, però, ha spinto il team legale dell’attore ad agire.

Cosa rischia Corona per la diffusione di materiale illecito?

L’avvocato Leggi ha sottolineato come siano già in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che sta verificando eventuali reati legati alla pubblicazione non autorizzata di contenuti privati:

“Il materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito è al vaglio delle autorità, che indagano sui diversi reati ipotizzabili a carico delle persone coinvolte.”

Il legale ha anche stigmatizzato l’atteggiamento di chi diffonde informazioni personali senza verificarne la veridicità, per puro interesse economico e mediatico:

“Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia voluto spargere questo fango mediatico.”

La separazione tra Raoul Bova e Rocio Morales era davvero un segreto?

Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla coppia, la separazione tra i due attori non sarebbe un fulmine a ciel sereno, ma una realtà consolidata da tempo. Solo la recente ondata di gossip e la strumentalizzazione mediatica del caso ha reso necessaria una smentita ufficiale.

Raoul Bova, per ora, non ha commentato pubblicamente le accuse, affidando tutto al suo avvocato. Rocio Morales, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni, e sarebbe proprio la sua decisione a sbloccare la formalizzazione della separazione legale.

Il caso ha riaperto il dibattito su privacy, diritti all’immagine e limiti dell’informazione gossippara, soprattutto quando in mezzo ci sono minori e famiglie esposte a un’invasione mediatica senza precedenti.