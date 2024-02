Raphael Dwamena si accascia e muore durante una partita della A albanese, non era il primo malore

Ancora una morte su un campo di calcio. Raphael Dwamena , 28 anni, ex Saragozza e Levante, è morto durante una partita di campionato albanese.

Raphael Dwamena era impegnato con l’Egnatia contro il Partizan quando ha accusato il malore fatale

Il ghanese è crollato in campo nel corso della gara di Serie A tra la sua squadra, l’Egnatia, e il Partizan. L’attaccante, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza, aveva messo a segno il gol del vantaggio dell’Egnatia nell’amichevole estiva contro l’Inter, secondo i media albanesi, sarebbe poi morto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul campo. Sembra che il giocatore avesse accusato in altre due circostanze un malore in campo.

L’ultimo episodio era stato quello di Bruno Boban, 25enne giocatore croato, che il 24 marzo 2018 durante il match di terza divisione tra Marsonia e Pozega Slavonija, dopo aver ricevuto una pallonata al petto, è collassato senza risvegliarsi. Poche settimane prima in una stanza d’albergo, a poche ore dalla gara contro l’Udinese, viene trovato il corpo senza vita di Davide Astori, 31enne capitano della Fiorentina: bradiaritmia la causa.

E la memoria corre indietro a tanti episodi simili. Impossibile dimenticare quanto accadde il 14 aprile del 2012 allo stadio “Adriatico” quando è calato il gelo quando, al 31′ del primo tempo, col Livorno avanti 2-0 sul Pescara, Piermario Morosini si è accasciato.

Il ghanese aveva accusato un malore in campo in altre due circostanze

Il cuore del 25enne centrocampista amaranto si è fermato, con i medici ad accorrere sul campo per prestare i primi soccorsi: massaggio cardiaco e poi l’inutile corsa all’ospedale Santo Spirito. Una storia drammatica quella di Morosini, senza l’happy end toccato invece a Fabrice Muamba, calciatore del Bolton crollato (marzo 2012) in campo durante il quarto di finale di FA Cup contro il Tottenham e poi ripresosi.

Epilogo con lieto fine anche per Christian Eriksen il 12 giugno 2021 agli Europei con la Danimarca: accasciatosi a terra priva di sensi ha ripreso conoscenza dopo diversi minuti e dopo l’insistito intervento dei sanitari.