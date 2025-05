Raz Degan a Belve: ‘Niente rapporti intimi da 20 anni. L’Ayahuasca mi ha cambiato la vita’

Raz Degan

Dallo spot cult agli allucinogeni: il racconto inedito a Francesca Fagnani

Raz Degan torna protagonista sul piccolo schermo in una delle interviste più intense della quinta stagione di Belve, in onda martedì 20 maggio in prima serata su Rai 2. L’attore ed ex modello, noto per il celebre spot “Sono solo fatti miei”, ha affrontato senza filtri i momenti chiave della sua vita: dal successo improvviso, al blitz con Paola Barale, fino all’esperienza con l’Ayahuasca e la scelta di una vita spirituale.

“Quattro parole mi hanno cambiato la vita”

“Quattro battute possono cambiarti la vita”, confessa Degan, riferendosi allo spot degli anni ’90 che lo rese celebre. Alla domanda di Francesca Fagnani se abbia pensato “che fortuna” o “me lo merito”, lui risponde con spietata sincerità: “Fai più soldi possibile, che dura poco”.

Il successo travolgente lo ha portato in una spirale mediatica intensa, ma anche piena di contraddizioni, che Degan racconta oggi con distacco e lucidità.

Il blitz all’Isola d’Elba: “Una messinscena mediatica”

Per la prima volta in tv, Degan ricorda il famoso blitz delle forze dell’ordine sull’Isola d’Elba, quando fu trovato insieme a Paola Barale con presunte sostanze stupefacenti. “Una cosa allucinante, venti macchine. Era tutto finto, un’invenzione. La macchina mediatica era la vera belva”, dice. Lui e la Barale sono poi stati assolti, ma l’episodio ha segnato il suo rapporto con la notorietà.

“Ayahuasca non è una droga, ma un viaggio nell’inferno e nella luce”

Raz Degan rivela a Belve di fare uso di Ayahuasca, sostanza allucinogena di origine amazzonica: “Non è una droga, è un allucinogeno. Ti può illuminare o portarti all’inferno. A me ha aiutato a capire molte cose”. Si definisce “un po’ sciamano pop”, oggi vive in un trullo in Puglia e conduce una vita lontana dai riflettori.

Brahmachari: “Non faccio sesso da oltre 20 anni”

Uno dei momenti più sorprendenti dell’intervista è quando si parla della sua vita sessuale. Francesca Fagnani gli ricorda che Rocco Siffredi, durante L’Isola dei Famosi, aveva rivelato che Raz non fa più sesso dai 30 anni.

Degan conferma: “Pratico il brahmachari, una disciplina spirituale che consiste nel trattenere l’energia sessuale. Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni”.

Il rapporto con Paola Barale: “Non è stato un fallimento”

A proposito della lunga relazione con Paola Barale, l’ex modello precisa: “Se siamo stati insieme 14 anni, qualcosa di profondo c’era. Non la considero una storia fallita. Abbiamo avuto tanta popolarità, ma anche tanti bastoni tra le ruote”.

Un Raz Degan diverso: meno star, più uomo

Tra spiritualità, introspezione e provocazione, Degan si racconta con una maturità nuova. Lontano dai riflettori, ha scelto la via dell’equilibrio interiore. Un’intervista sincera, intensa e a tratti spiazzante, che offre un ritratto completamente nuovo del “bello e dannato” degli anni ’90.

C’è un po’ di intervista in questi silenzi 👀



Nuove belvate stanno tornando! #Belve domani la terza puntata, ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay con la nostra @francescafagnan. pic.twitter.com/uMhbeeR2li — Rai2 (@RaiDue) May 19, 2025