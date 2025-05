Amici 24: la finale con l’ascolto più basso ma Pier Silvio è soddisfatto, la prima telefonata di Daniele Doria

Daniele Doria ha vinto Amici 2025

La finale di Amici 2025 lontana dagli ascolti record del recente passato

La finale di Amici 24, andata in onda su Canale 5 domenica sera, ha vinto la sfida degli ascolti di domenica 18 maggio ma il talent, ideato e condotto da Maria De Filippi, non ha sfondato ed è rimasto lontano dai dati record delle precedenti edizioni. Solo 3.786.000 spettatori hanno seguito la puntata conclusiva, con uno share del 26,9%, il più basso di sempre in termini assoluti. Un numero che, pur garantendo comunque la leadership della serata, evidenzia un calo di interesse verso il format rispetto alle edizioni precedenti.

Pier Silvio Berlusconi elogia Maria De Filippi: ‘Il tuo lavoro è prezioso’

Il precedente record negativo apparteneva alla 21ª edizione del 2022, con 4.327.000 spettatori, mentre il record peggiore in termini di share era stato segnato nel 2020, con il 22,78%. Per comprendere l’entità della flessione, basta guardare agli anni d’oro del programma: nel 2021, con la vittoria di Giulia Stabile, Amici aveva totalizzato 6.667.000 spettatori con uno share del 33,49%. Lo scorso anno la finale con la vincitrice Sarah aveva attratto 4.484.000 persone (27,67%), già in calo rispetto ai picchi del passato. Ad incidere potrebbe essere anche l’agguerrita corsa scudetto con tutte le gare del campionato di serie A in contemporanea.

Questi numeri sollevano interrogativi sul futuro e sulla capacità del format di rinnovarsi per tenere il passo con i cambiamenti nel panorama televisivo e con il comportamento del pubblico più giovane, sempre più orientato verso i contenuti digitali on-demand e i social network.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha comunque voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il lavoro di Maria De Filippi e del suo team:

“Cara Maria, il tuo lavoro è prezioso non solo per la televisione, ma perché trasmette valori positivi ai giovani. Amici continua a essere un luogo speciale dove si impara a cadere e rialzarsi, a costruire la propria strada con passione e determinazione.”

Il vincitore dell’edizione 2024 è stato Daniele Doria, ballerino di appena 18 anni, nato ad Aversa e residente a Roma. Il giovane talento ha conquistato pubblico e giuria portando a casa un premio da 150.000 euro. Daniele, seguito nel percorso all’interno della scuola dalla maestra Alessandra Celentano, ha dovuto affrontare anche un serio infortunio che lo ha costretto a fermarsi per un mese, mettendo a rischio la sua permanenza nel programma.

Il trionfo di Daniele Doria: ‘Ho realizzato anche il sogno di mio fratello’

“È stata una vittoria inaspettata, perché veramente nulla era scontato ed è stato proprio bello il fatto che non me l’aspettassi”, confida il ballerino all’Adnkronos nelle sue prime dichiarazioni post-vittoria. Un sogno coltivato a lungo, che Daniele dedica immediatamente alle persone più importanti della sua vita: la sua famiglia e, in modo speciale, suo fratello. “La mia famiglia mi ha sempre sostenuto, facendo anche tanti sacrifici” – sottolinea.

Poi, il pensiero al fratello maggiore: “Con questa vittoria ho coronato anche un po’ il suo sogno. Anche lui voleva fare Amici ma purtroppo non c’è riuscito. Non c’è gioia più grande che condividere un traguardo così importante con una persona a cui vuoi bene”. Il fratello, specifica Daniele Doria, “ha 27 anni e aveva il sogno di cantare”. Spenti i riflettori dello studio, la prima telefonata è stata, senza esitazioni, per la madre. “Era molto felice per me”, racconta il ballerino, descrivendo l’emozione palpabile a casa: “Erano tutti quanti emozionatissimi, felici e orgogliosi di me”.

Malgrado le difficoltà fisiche e una finale dal seguito meno entusiasmante rispetto agli anni scorsi, Amici continua a essere una vetrina di rilievo per i giovani talenti italiani, offrendo visibilità e spesso sbocchi lavorativi concreti nel mondo dello spettacolo.