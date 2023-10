Raz Degan, il dramma del Kibbutz: ‘Papà ha 80 anni ma non vuole lasciare casa’ (VIDEO)

É nato e cresciuto in una terra segnata da sanguinose lotte e che è ripiombata nel terrore dopo l’offensiva di Hamas del 7 ottobre. Raz Degan è in ansia per il suo Kibbutz e teme per l’incolumità dei suoi cari. Ospite della puntata del 15 ottobre l’attore ha manifestato il dolore per gli atti di violenza e di terrore che hanno seminato morte e distruzione in Israele.

Raz Degan a Verissimo: ‘Quello che sta succedendo in Israele non è umano’

“Dal giorno dell’Olocausto non abbiamo mai vissuto qualcosa di così grave. Sono giorni orribili… Mi sono sempre impegnato per la pace ed in progetti di solidarietà come per i bambini della Siria. Fa male all’anima vedere che la pistola e la spada sono più forti della voce del cambiamento. Quello che sta succedendo non è umano. Hanno trovato bambini senza testa. Ci sono state violenze sulle donne” – ha aggiunto il 55enne durante l’intervista a Silvia Toffanin.

Poi la preoccupazione per i suoi familiari. “Mio padre ha 80 anni e anche se il nostro Kibbutz è stato evacuato, lui non lascia la casa. Non vuole andarsene, dice che quello è il suo posto. Una nostra parente di 22 anni non è tornata a casa, è già passata una settimana e i genitori non sanno dove sia, se sia viva o morta”.

L’attore è cresciuto in Kibbutz: ‘Ho convinto la mia sorellastra a venire in Italia, papà non vuole lasciare casa’

Raz Degan è riuscito a convincere la sorellastra a trasferirsi in Italia. “Ha quattro figli piccoli”. Poi ha raccontato la sua infanzia in Kibbutz. “Lo hanno fondato i miei nonni, che erano sopravvissuti dell’Olocausto. Spesso stavo chiuso nel bunker, perché al Nord c’erano tante guerre” – ha ricordato con gli occhi lucidi.