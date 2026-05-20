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Ravenna-Salernitana 0-2, le pagelle: Villa decisivo, Inglese torna al gol e si prende la scena, Cosmi alza la voce

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 20 Mag, 2026 - ore: 23:17 #Cosmi, #inglese, #pagelle, #Ravenna-Salernitana, #villa
Il 2 a 0 di Roberto IngleseIl 2 a 0 di Roberto Inglese

Granata cinici al Benelli

Missione compiuta. Senza spettacolo per lunghi tratti, ma con quella caratteristica che nei playoff spesso pesa più del bel calcio: la capacità di colpire nel momento decisivo.

La Salernitana supera il Ravenna 2-0 al Benelli e si prende una semifinale che nel primo tempo sembrava ancora tutta da costruire. La squadra di Cosmi accetta una gara sporca, fatta di ritmi spezzati, pochi spazi e molta tensione.

Il Ravenna prova ad alzare il ritmo ma produce poco. La migliore occasione capita a Fischnaller che sfiora il palo e dà la sensazione che il pomeriggio possa complicarsi.

La partita cambia nella ripresa: rosso a Bianconi e uno-due granata

L’espulsione di Bianconi per doppia ammonizione apre una crepa e la Salernitana la allarga con pazienza. Prima due reti annullate per fuorigioco a Ferrari e Ferraris, poi il lampo di Villa che rompe definitivamente l’equilibrio. Tre minuti più tardi arriva la fotografia della serata: traversone dalla sinistra e girata di Roberto Inglese, tornato al gol dopo otto mesi e un lungo stop.

Nel finale il Ravenna resta addirittura in nove e la Salernitana accompagna il cronometro fino alla festa sotto il settore occupato dai circa 500 tifosi granata.

Ora all’Arechi arriva il Brescia

Cosmi si gode la porta inviolata ma non nasconde un certo fastidio per alcune gestioni del pallone che potevano essere più pulite. Mandorlini invece recrimina soprattutto sulla gestione arbitrale e dei cartellini.

Ora testa alla semifinale:domenica 24 maggio all’Arechi arriva il Brescia. Il match potrebbe andare in scena alle 21:00 in caso di diretta su Raisport. Il ritorno si giocherà tre giorni dopo. L’altra semifinale è tra Ascoli e Catania.

Le pagelle della Salernitana

Donnarumma 6
Serata relativamente tranquilla ma resta sempre concentrato. Sul colpo di testa di Fischnaller accompagna con lo sguardo e tira un sospiro di sollievo. Porta inviolata senza dover fare miracoli.

Matino 6,5
Partita ordinata e senza sbavature. Non concede campo agli attaccanti del Ravenna e resta lucido anche quando il match si sporca.

Golemic 6,5
Guida il reparto con mestiere. Non spettacolare ma efficace. Sempre in anticipo nelle letture.

Anastasio 6,5
Tiene bene la posizione e partecipa alla costruzione senza forzare. Prestazione pulita.

La Salernitana cresce nella ripresa e trova il colpo vincente

Cabianca 6
Alterna buone iniziative a qualche scelta meno brillante (vedi un cross che fa arrabbiare Cosmi nel primo tempo). Ha il merito di accompagnare l’azione senza perdere equilibrio.

Tascone 6,5
Molto lavoro di copertura e tanta sostanza. Non si vede molto ma serve tanto.

De Boer 6
Non domina il centrocampo ma cresce con il passare dei minuti. L’assist per Villa pesa tantissimo nell’economia del match.

Villa 7
L’uomo che spacca la partita. Nel primo tempo fatica ad accendersi, poi trova il guizzo che vale la semifinale e confeziona anche l’assist per Inglese. Esce tra gli applausi.

Longobardi sv
Entra per amministrare.

Inglese si prende la copertina, davanti non tutti convincono

Ferraris 6
Corre tanto e si sacrifica. Gli manca il gol ma il lavoro sporco c’è tutto. Prende tanti falli e provoca un rosso. Rete annullata che gli lascia un po’ di amaro.

Achik sv

Ferrari 5,5
Si muove, combatte e trova anche il gol annullato ma quando arriva il momento di incidere manca qualcosa. Esce e la partita cambia.

Inglese 7
Il voto è per il gol ma soprattutto per il significato. Otto mesi dopo ritrova la rete con un gesto tecnico da attaccante vero. Può essere il segnale più importante per il finale di stagione.

Lescano 5,5
Lavora molto senza riuscire a lasciare il segno. Generoso ma poco concreto.

Antonucci sv

Cosmi va avanti ma tiene alta la guardia

Cosmi 7
La squadra non entusiasma per un’ora ma legge bene il momento della partita. Approfitta della superiorità numerica e azzecca il cambio Inglese. A fine gara però il suo malumore per alcune gestioni sbagliate racconta una cosa: per arrivare fino in fondo servirà qualcosa in più.

Occasione per Fischnaller
Occasione per Fischnaller
Grande chance per Cabianca
Grande chance per Cabianca
Villa porta in vantaggio la Salernitana a Ravenna
Villa porta in vantaggio la Salernitana a Ravenna
La gioia dei tifosi dopo il gol di Villa
La gioia dei tifosi dopo il gol di Villa
Il gran gol di Roberto Inglese
Il gran gol di Roberto Inglese
La gioia di Inglese dopo il ritorno al gol
La gioia di Inglese dopo il ritorno al gol
La squadra festeggia con i tifosi il passaggio del turno
La squadra festeggia con i tifosi il passaggio del turno
La squadra sotto il settore dei tifosi granata
La squadra sotto il settore dei tifosi granata

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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