La Ruota della Fortuna, chi è Riccardo Piancatelli: l’ingegnere dei record vola a 410.700 euro

Riccardo Piancatelli

La scalata del concorrente marchigiano: chi è Riccardo Piancatelli

Un trionfo che segna un record. Riccardo Piancatelli, 32 anni, ingegnere ambientale di Recanati, è diventato il più grande campione dell’edizione in corso de La Ruota della Fortuna, raggiungendo un montepremi complessivo di 410.700 euro e aggiudicandosi anche una Fiat Panda. Una crescita costante iniziata nel momento in cui, nella prima puntata, era riuscito a superare il campione più vincente del programma, portando a casa 17.600 euro e un buono spesa annuale.

«Lavoro in un’azienda di prodotti per il riscaldamento degli interni», aveva raccontato nel suo debutto televisivo. La sua avventura è condivisa con la compagna, sempre presente in studio per sostenerlo.

Come ha raggiunto il montepremi record?

Dopo una serie di puntate fortunate, Piancatelli ha vissuto la svolta nella puntata di lunedì 17 novembre, quando ha raddoppiato la sua precedente vincita da oltre 210mila euro grazie alla Ruota delle Meraviglie. A lasciarlo senza parole è stato il contenuto della busta verde rivelata da Gerry Scotti: altri 200mila euro.

La fidanzata Giulia lo ha raggiunto sul palco in un abbraccio commosso, seguito poco dopo dallo stesso Scotti, visibilmente emozionato. L’annuncio del conduttore è arrivato mentre sul tabellone compariva la cifra totale: «Hanno raddoppiato, da non credere. Diventa automaticamente il più grande campione di sempre».

Qual è la forza del suo percorso?

Piancatelli ha dimostrato prontezza, capacità di deduzione e sangue freddo nelle prove ad alta tensione del game show. In studio è apparso sempre concentrato, dimostrando una notevole capacità di gestione delle lettere, dei punteggi e delle strategie. Il pubblico ha iniziato a riconoscerne il tono pacato e il sorriso incredulo.

Secondo Gerry Scotti, la sua vittoria «è un bellissimo viatico per una coppia giovane che deve cominciare a vivere assieme». Una frase che sintetizza l’impatto emotivo e simbolico di un traguardo che va oltre il mero montepremi.

Un successo destinato a continuare?

Piancatelli è diventato campione il 14 novembre e, in una manciata di puntate, ha raggiunto il massimo risultato dell’edizione. La domanda ora è naturale: riuscirà a mantenere il titolo?

La sfida prosegue. Il programma non prevede limiti di permanenza per i campioni: finché vince, resta. E la narrazione del concorrente marchigiano sembra lontana dalla conclusione.

Un record che segna l’edizione di Gerry Scotti

La presenza di concorrenti molto preparati è ormai una costante del game show. Dopo il professor Gabriele Casti, ora è Piancatelli a dominare la scena: un profilo tecnico, competente, efficace. «Da Scotti tocca essere laureati», scherzano in studio. Battute a parte, i risultati parlano da soli.

La Ruota della Fortuna continua a confermarsi un format capace di rinnovarsi, e questa edizione, grazie al percorso di Piancatelli, ha trovato una delle sue storie più forti.