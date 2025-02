Valentina Cabassi ed Ernia presto genitori: il lieto annuncio dopo la delicata scelta del passato

Ernia e Valentina Cabassi

La lieta notizia: figlia in arrivo

Il rapper milanese Ernia e la sua compagna, l’influencer Valentina Cabassi, hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio, previsto per luglio 2025. La coppia ha condiviso la lieta notizia attraverso un video su Instagram, in cui si vedono insieme mentre Valentina mostra il pancione.

Il post è stato accompagnato dalla didascalia “Fuori a luglio”, un gioco di parole che richiama il linguaggio musicale per indicare l’uscita di un nuovo progetto. La frase è stata accompagnata da un fiocchetto rosa per annunciare che sono in dolce attesa di una bimba. In tal senso simbolico anche il reggiseno rosa indossato dalla modella. “Mamma e papà, mi esplode il cuore. Non vediamo l’ora di conoscerti”.

Un amore nato sul set e una perdita dolorosa

Ernia, nome d’arte di Matteo Professione, e Valentina Cabassi si sono conosciuti nel 2020 durante le riprese del videoclip di “Superclassico”, brano di successo del rapper. Da allora, la loro relazione è cresciuta, ma non senza difficoltà. Nel 2022, la coppia ha affrontato un doloroso aborto spontaneo, esperienza che Ernia ha raccontato nella canzone “Buonanotte”, una ninna nanna dedicata al figlio mai nato.

L’aborto: un momento difficile all’inizio della relazione

L’arrivo della piccola assume un valore molto importante per Valentina ed Ernia. La musica diventa il mezzo per esprimere emozioni profonde, e “Buonanotte” racconta un episodio fondamentale nella loro storia d’amore. All’inizio della loro relazione, la modella rimase incinta e, dopo una lunga riflessione, la coppia decise di non portare avanti la gravidanza.

Durante un’intervista a One More Time Podcast, Ernia ha parlato apertamente del significato della canzone: «In quel momento non sarei stato in grado di essere padre. Lei si è appoggiata a me, ho cercato di sostenerla nella sua decisione, io ero d’accordo. Non era il momento, neanche nella nostra relazione, rischiava di essere prematuro. (…) A volte mi sento in difficoltà, molto impreparato. “Buonanotte” è dedicata a lei, quando dico “falle fare buonanotte”, mi riferisco a lei. Non sai veramente che cosa dire in quel momento, non sapevo cosa fare, come gestire quella situazione dove la persona che ami non riesce a smettere di soffrire».

La reazione dei fan e dei colleghi

L’annuncio della gravidanza ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e i colleghi della coppia. Numerosi messaggi di auguri e congratulazioni sono arrivati da personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra cui Chiara Ferragni e Cecilia Rodriguez.

Un nuovo capitolo per Ernia e Valentina

Dopo aver superato momenti difficili, Ernia e Valentina si preparano a iniziare un nuovo capitolo della loro vita come genitori. L’arrivo del loro primo figlio rappresenta una gioia immensa per la coppia, che ha condiviso con il pubblico sia le proprie sofferenze che le proprie felicità.

Con l’arrivo del bambino previsto per luglio, i fan attendono con affetto e curiosità ulteriori aggiornamenti sulla gravidanza e sulla nuova avventura della coppia.