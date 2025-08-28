Notizie Audaci

Marco Briano trionfa a Sarabanda: 126.000 euro per il “campione Scacco Matto”

Pubblicato: 28 Ago, 2025 - ore: 22:15 #Enrico Papi, #Marco Briano, #Sarabanda
La vittoria storica al preserale di Canale 5

Giovedì 28 agosto, Marco Briano, 26enne di Savona, ha conquistato il montepremi di 126.000 euro nel quiz musicale Sarabanda, in onda nel preserale di Canale 5 e condotto da Enrico Papi. La vittoria è arrivata alla quinta chance per il campione in carica dopo una serie di sfide avvincenti. Il ligure ha indovinato l’ultimo brano mancante, “Believe” di Cher, nello scontro finale 7×30 contro lo sfidante Simone Donini.

Si tratta della prima vincita nell’edizione in onda del popolare game show prodotto da Banijay Italia, confermando Marco come nuovo campione dopo la lunga reggenza di Francesco Gruosso, 35 anni di Aversa, campione per ben 17 puntate prima di essere eliminato da Thomas, educatore del Lago di Garda.

Chi è Marco Briano, il campione “Scacco Matto”

Marco Briano vive a Savona con i genitori, Maria Grazia e Mauro. Diplomato in ragioneria informatica, lavora come revisore contabile condominiale. Ma la sua vita non è fatta solo di numeri: Marco ha studiato pianoforte e canto, acquisendo l’orecchio assoluto, e possiede una straordinaria passione per la musica, che lo ha portato a eccellere nel quiz.

Oltre alla musica, Marco è uno scacchista qualificato a livello nazionale, motivo per cui Enrico Papi lo ha soprannominato “Scacco Matto”. Tifoso del Genoa e appassionato di ciclismo, sogna di girare l’Europa a bordo di un camper seguendo tutte le tappe del Tour de France.

Il percorso verso il montepremi

Nelle prime quattro serate, Marco era andato molto vicino a conquistare il jackpot, dimostrando capacità e concentrazione straordinarie. La sua preparazione musicale e l’abilità nel risolvere rapidamente gli enigmi del gioco gli hanno permesso di ottenere il punteggio necessario per affrontare lo scontro finale con sicurezza.

La vittoria finale non è stata solo un trionfo personale, ma anche una conferma delle sue competenze trasversali: memoria, rapidità e strategia, tutte caratteristiche di un campione completo, che sa unire talento artistico e ragionamento logico.

Reazioni e riconoscimenti

La vittoria di Marco Briano ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, celebrando il giovane campione savonese come protagonista indiscusso di questa edizione di Sarabanda. Il successo ha generato grande entusiasmo sui social, dove appassionati e fan hanno commentato la preparazione e la simpatia del concorrente.

Il precedente campione, Francesco Gruosso, pur non riuscendo a difendere il titolo, è stato ricordato per il carisma e l’ironia che hanno conquistato i telespettatori dal 6 al 22 agosto.

Il futuro del campione Briano

Marco Briano, ora campione di Sarabanda, ha davanti a sé nuove opportunità e un montepremi che potrà investire secondo i propri progetti e sogni. La sua vittoria rappresenta una storia di passione e talento, capace di ispirare giovani e appassionati di musica e giochi di logica in tutta Italia.

Con il soprannome “Scacco Matto”, Marco entra di diritto nella storia di Sarabanda, simbolo di perseveranza, preparazione e determinazione, conquistando il cuore del pubblico e confermandosi un protagonista da seguire.

Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

