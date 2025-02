Rocco Hunt contro la parodia su Roccaraso al DopoFestival: ‘Non mi ha fatto ridere’

Rocco Hunt a Domenica In

Durante la puntata speciale di Domenica In del 16 febbraio, dedicata a Sanremo 2025, Rocco Hunt è tornato a parlare della controversa parodia su Roccaraso andata in onda al DopoFestival, criticando il modo in cui i napoletani sono stati rappresentati.

La parodia su Roccaraso che ha fatto discutere

Tutto è iniziato quando, al DopoFestival, è stata proposta una versione ironica di Montagne Verdi, con un testo che ironizzava sulla presunta scarsa familiarità dei napoletani con la neve:

“Poi un giorno un TikTok di Rita ha dato un senso alla mia vita, io che ho visto sempre e solo il mare, finalmente potrò sciare”

Un riferimento al turismo napoletano verso Roccaraso, che ha fatto storcere il naso a molti. Rocco Hunt, ospite della serata, aveva immediatamente espresso il proprio disappunto, ribadendolo poi a Domenica In davanti a Mara Venier.

Rocco Hunt: ‘I napoletani sanno sciare, sono grandi viaggiatori‘

Nel suo intervento, il rapper ha sottolineato di non aver gradito la gag:

“I napoletani sanno sciare, sono grandi viaggiatori. Quella canzone al DopoFestival non mi ha fatto ridere”.

Un commento che evidenzia come certi stereotipi possano risultare fastidiosi, soprattutto in un contesto come quello di Sanremo, seguito da milioni di spettatori.

Alessandro Cattelan: ‘Nessuna offesa, lo rifarei‘

La questione è arrivata anche in conferenza stampa, dove il conduttore del DopoFestival, Alessandro Cattelan, ha voluto chiarire la posizione della trasmissione:

“Non c’era alcuna intenzione di offendere nessuno. Era solo un momento di leggerezza, come tanti altri al DopoFestival. Lo rifarei. Ho un ottimo rapporto con i napoletani”.

Cattelan ha quindi difeso lo spirito della gag, spiegando che si trattava di un gioco ironico senza secondi fini.

“La canzone di Cattelan al dopo festival a me non ha fatto ridere, i napoletani sono un popolo che sa sciare benissimo, di grande cultura, di grandi viaggiatori.”



ROCCO HUNT ENDED ALE CATTELAN#sanremo2025#domenicain pic.twitter.com/WiWxA6D8dh — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 16, 2025