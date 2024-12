Uomini e Donne, Michele Longobardi smascherato da corteggiatrice: trono a rischio

Dopo quello di Alessio Pecorelli rischia di saltare anche il trono di Michele Longobardi. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di martedì 17 dicembre è emerso che la redazione è venuta a conoscenza che il 28enne parlerebbe con le corteggiatrici su Instagram.

Uomini e Donne registrazione 17 dicembre, il trono di Michele Longobardi rischia di saltare

Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni a far saltare il banco è stata Mary Chiaro che era stata eliminata nella scorsa puntata e che, per tutelarlo, non lo aveva riferito alla produzione del programma. Come riferito dalla 25enne napoletana Michele parlava con lei e altre pretendenti attraverso un profilo fake creato da lui. Veronica ha precisato di non aver mai risposto perché in genere non risponde a fake. Oltre che con Chiara, Michele ha scambiato messaggi, vocali e chiamate anche con Amal.

Il tronista parlava con le corteggiatrici su Instagram con un profilo fake, smascherato da Chiara

Longobardi si è ritrovato nello studio solo con le corteggiatrici e la produzione quando gli è stato comunicato di essere stato “smascherato”. A questo punto il trono potrebbe saltare. Dipenderà dalle corteggiatrici che in studio hanno manifestato la loro rabbia per l’accaduto e sono scoppiate a piangere. Nelle prossima registrazione di Uomini e Donne si conoscerà il destino di Michele Longobardi.