Taylor Mega a Belve, dal video contro Tony Effe alla relazione con Fedez: ‘Non sono una sfasciafamiglie’

Quinta ed ultima puntata martedì 17 dicembre di Belve, il programma cult di Rai 2, ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Tra gli ospiti Taylor Mega: vita, opere e visioni da influencer, 1,5 milioni di follower per la star del web, al secolo Elisia Todesco che, in un’intervista ricca di rivelazioni, lancia frecciatine ai suoi ex e si confessa in un ritratto tra luci ed ombre.

Taylor Mega sulla partecipazione al dissing di Fedez contro Tony Effe: ‘Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa’

Nello studio di Belve, Taylor Mega torna a parlare del dissing a Tony Effe in un botta e risposta con Fagnani che si fa pungente. ”Lei ha partecipato al video di Fedez contro Tony Effe, si è vendicata ?” – chiede la giornalista. ”Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono” – risponde l’influencer.

”E sulla relazione con Fedez che all’epoca era ancora sposato con Chiara Ferragni?”- incalza Fagnani. Allarga le braccia l’influencer: ”Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie”. ”Ma non è che l’ha fatto perché era un po’ invidiosa di Chiara Ferragni?”, chiede ancora Fagnani, ”No no, da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa” – ha ribattuto l’ex naufraga.

“Che ne pensa della reunion tra i due rapper a Sanremo?”, domanda infine Fagnani. ”Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sa proprio cantare”, risponde Taylor Mega. ”Quale è la sua trasgressione?” – chiede Fagnani. ”A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica”, dice l’influencer che si lancia in aperte avance alla conduttrice: ”Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami …”.

Del periodo difficile della sua vita, l’influencer ricorda: ”Avevo una relazione malata con un ragazzo che mi picchiava. Ho trovato rifugio nelle sostanze stupefacenti, mi facevo di eroina. Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo”, racconta. ”E dell’astinenza che ricordo ha?” – chiede Fagnani. ”Ero a scuola, avevo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso. Ho chiesto alla prof di andare in bagno per vomitare. Stavo attaccata al termosifone. Da lì ho smesso, sono 13 anni che non tocco nulla” – conclude Taylor Mega.