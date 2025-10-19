Notizie Audaci

Ballando con le Stelle: Rosa Chemical svela il patto segreto sui piedi, Lucarelli tira in ballo Balivo

DiRedazione

Pubblicato: 19 Ott, 2025 - ore: 05:42
Rosa Chemical ed Erica MartinelliRosa Chemical ed Erica Martinelli

Il feticismo in prima serata su Rai 1 con Rosa Chemical

Imprevedibile, irriverente e spontaneo. Rosa Chemical lascia il segno anche Ballando con le stelle. Il cantante, noto per i suoi eccessi e per aver fatto scalpore già a Sanremo 2023, ha stupito di nuovo il pubblico televisivo portando in prima serata – sì, su Rai1 – un tema che nessuno si sarebbe aspettato: il feticismo per i piedi femminili.

La scena si è consumata poco dopo la mezzanotte, quando l’artista ha ammesso senza filtri nella clip di presentazione la sua particolare adorazione per le estremità del gentil sesso.

“Amo i piedi delle donne. Piccoli, sudati. Annusarli puliti? No, è come annusare una mano. Devono avere un odore vissuto.”

Una frase che ha lasciato lo studio senza parole. Ma questo è stato solo l’inizio.

Patti “segreti” con la maestra di ballo: annusare piedi e ascelle come premio

Durante la clip di preparazione, Rosa Chemical ha svelato di aver stabilito degli accordi molto particolari con la sua maestra Erica Martinelli. Non una gag, ma – pare – una promessa vera tra i due:

“Se imparo un passo o eseguo bene la coreografia, posso annusarle i piedi o le ascelle sudate.”

Parole incredibili, pronunciate con naturalezza e confermate dal sorriso divertito della ballerina. Le immagini sono state trasmesse integralmente su Rai 1, con tanto di reazioni sarcastiche della giuria e del pubblico in studio.

Selvaggia Lucarelli tira in ballo Caterina Balivo

A rendere la scena ancora più esplosiva ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che di certo non è nota per girare intorno alle cose. Dopo l’esibizione, sulle note Marilyn Manson, guardando Rosa Chemical, ha sganciato la bomba:

“Io ho 36 di piede, te la butto lì. Ma dimmi una cosa: visto che sei un amante dei piedi, ti piace Caterina Balivo?”

Domanda che ha scatenato caos immediato. Il collegamento con la conduttrice Rai non era casuale: nelle ore precedenti, la Lucarelli era stata protagonista di un polemico botta e risposta con la Balivo, che secondo la giurata strizzerebbe l’occhio ai feticisti dei piedi vendendo scarpe usate su Vinted.

La risposta di Rosa Chemical è surreale

Il cantante non si è tirato indietro. Nessuna diplomazia, nessuna via di fuga. Anzi, ha rilanciato:

“La conosco e le ho già mandato un invito. Ma non so ancora se lo ha accettato o rifiutato.”

“Che tipo di invito?”, ha insistito la Lucarelli.

“Cose di piedi.”

Boom. Silenzio. Poi gelo. Poi caos sui social.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

