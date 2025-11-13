Notizie Audaci

Rosalía e Valeria Marini insieme in un “buongiornissimo”: il meme che fa impazzire il web

Pubblicato: 13 Nov, 2025 - ore: 19:45
Rosalia e Valeria MariniRosalia e Valeria Marini

Il giorno in cui Rosalía ha incontrato — anche solo virtualmente — Valeria Marini, Internet ha perso l’equilibrio.

Una delle voci più potenti della scena musicale mondiale e la diva stellare del piccolo schermo italiano si sono ritrovate nello stesso meme, un “buongiornissimo” tanto surreale quanto irresistibile, condiviso dalla popstar spagnola nelle sue Instagram Stories.

Sfondo celestiale, tazze di caffè fumante, candele e scritte dorate: l’immagine sembra uscita da una catena WhatsApp di zia o nonna, ma con un tocco di pop visionario. In mezzo, due figure iconiche: la Madonna e Valeria Marini, protagonista assoluta del buongiorno più virale dell’anno, accompagnato da una frase di Rosalía tratta dal suo ultimo album LUX:

“Non sono una santa, però sono blessed.”

Rosalía, la popstar che trasforma tutto in arte (anche un meme)

Non è la prima volta che Rosalía gioca con i codici della cultura digitale e con l’estetica del kitsch contemporaneo. La cantante catalana, classe 1992, è oggi una delle figure più innovative della musica mondiale.

Nata a Sant Esteve Sesrovires, a pochi chilometri da Barcellona, Rosalía Vila Tobella ha iniziato a cantare da bambina e si è formata al prestigioso Conservatorio del Liceu. Dopo gli esordi nel flamenco contemporaneo con Los Ángeles (2017), ha rivoluzionato il genere con El mal querer (2018), un album concettuale che l’ha consacrata a livello globale.

Poi è arrivato Motomami (2022), il disco che ha ridefinito il pop sperimentale tra elettronica, reggaeton, flamenco e avanguardia visiva.
Da lì, una carriera costellata di premi Grammy, collaborazioni con Billie Eilish, Travis Scott, Bad Bunny e Rauw Alejandro, fino al nuovo progetto LUX (2025), dove la spiritualità incontra l’ironia pop.

Dalla musica ai meme: l’abbraccio culturale con l’Italia

Con questo repost “buongiornissimo”, Rosalía sembra voler rendere omaggio a un pezzo di cultura italiana da social, portandolo sul piano dell’arte visiva. E la scelta di Valeria Marini, simbolo di glamour, ironia e leggerezza tutta italiana, non è affatto casuale.

Tra sacro e profano, alta moda e immagini da chat di famiglia, Rosalía dimostra ancora una volta di saper leggere — e riscrivere — i linguaggi del web.
Un gesto leggero solo in apparenza, che unisce due mondi: la popstar globale e la diva nazionale, la benedizione e il “Buongiornissimo adorata!”.

