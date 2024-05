Rovazzi, furto finto per lanciare il singolo: il web va in tilt e scoppia la querelle sulla sicurezza

La creatività di Fabio Rovazzi ha mandato in tilt la città di Milano che ha dato ampia risonanza mediatica al “finto furto” del telefono dell’artista durante una diretta Instagram.

Fabio Rovazzi: ‘Ho pensato ad un’idea divertente di marketing senza preventivare che potesse creare un cortocircuito mediatico’

Non si è tratto soltanto di una condivisione virale di un video ma in molti l’hanno ripostato facendo riferimento al problema della sicurezza a Milano ed altri hanno puntato l’indice contro gli extracomunitari. Insomma la trovata è riuscita ma è andata ben oltre le finalità della promozione del brano.

“Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio. Ho solo messo in scena una barra del pezzo che abbiamo scritto: – /Giravo in Corso Como/Si è avvicinato un uomo/Mi ha chiesto una Marlboro e l’orologio/Non so che ore sono/In tasca sento un vuoto/Mi hanno pullappato (mi hanno derubato)/ Con una moto/ Ora ho un sogno solo/Vorrei diventare come uno di loro/Un maranza – ” – ha spiegato l’artista.

Maranza, il nuovo singolo con la collaborazione di Eddy Veerus e Brancar de Il Pagante

‘Maranza’ nato dal sample dell’iconica hit dance anni ‘90 Think about the way, è la fotografia fedele e tratti dissacrante del tipico maranza milanese: lenti a specchio dai colori cangianti, borsello a tracolla sul petto, orologi e collane di valore, tuta acetata e sneakers griffate con rigoroso calzino a contrasto.

Una hit intrisa di note dance contagiose che cattura in maniera ironica e provocatoria l’essenza pulsante di un fenomeno che negli ultimi anni sta spopolando anche al di fuori dei confini meneghini. Un sapiente mix che mescola in 3 minuti l’estro creativo dell’eclettico Rovazzi alla carica contagiosa e irriverente di Eddy Veerus e Brancar de Il Pagante.