Terrore all’Isola dei Famosi: Loredana Cannata resta intrappolata durante la prova di apnea

Loredana Cannata tratta in salvo durante la finale de L'Isola dei Famosi

Momenti di panico in diretta durante la finalissima: ‘Stavo per rimetterci la vita’

Una finalissima da incubo per Loredana Cannata, protagonista suo malgrado di un incidente che ha gelato il pubblico e lasciato lo studio sotto shock. Durante una delle prove decisive della puntata conclusiva de L’Isola dei Famosi, in onda mercoledì 2 luglio su Canale 5, l’attrice siciliana è rimasta impigliata con i capelli nella sbarra della gabbia mentre cercava di riemergere dall’acqua.

La prova prevedeva una lunga permanenza sott’acqua, per circa un minuto e mezzo, ma la concorrente aveva già deciso di interrompere il tentativo per mancanza di fiato. Proprio durante la risalita è avvenuto l’imprevisto: i capelli di Loredana si sono attorcigliati nella struttura metallica, impedendole di riemergere.

“Fate presto!”: l’intervento della produzione

In pochi secondi, la tensione è esplosa. In studio, Veronica Gentili – alla sua prima finale da conduttrice del reality – ha capito subito la gravità della situazione. Ha chiesto a gran voce l’intervento dei soccorsi:

“Fate presto, prendete un paio di forbici!” ha urlato, con il volto terrorizzato, mentre le immagini del set venivano prontamente interrotte per tornare in studio.

Anche gli ex naufraghi presenti in studio. Alcuni si sono messi letteralmente le mani nei capelli. La tensione era palpabile.

La liberazione e il racconto del terrore

Per fortuna, l’intervento tempestivo del personale ha evitato il peggio. Con l’ausilio di forbici e attrezzi di emergenza, Loredana è stata liberata dai tecnici subacquei. Appena riemersa, ha cercato di sdrammatizzare, nonostante la ferita visibile al collo:

“Mi sono salvata… ed ho pure passato la prova”, ha detto con un sorriso forzato.

Ma il racconto è drammatico:

“Pensavo mi portassero una maschera. Io cercavo di riemergere, ero vicina, ma non riuscivo. Mi sono fatta male: ho un ematoma al collo”, ha dichiarato poco dopo, con la voce ancora rotta dall’emozione.

La grande paura della sorella in studio, Cannata eliminata

Tra il pubblico presente, anche la sorella di Loredana, visibilmente spaventata, ha seguito tutta la scena in lacrime. L’incidente ha avuto un impatto fortissimo sull’atmosfera della serata, che è poi proseguita tra tensione e sollievo per lo scampato pericolo.

Nonostante il coraggio dimostrato, la Cannata è finita comunque al televoto flash ed è stata eliminata da Jey Lillo, un colpo amaro dopo una prova così drammatica. “Non si può dire che non ce l’ho messa tutta, stavo per rimetterci la vita. Continuerò nella mia battaglia per i diritti degli animali e per una vita migliore per mio nipote”.

I precedenti: un reality che mette alla prova i limiti

L’episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle prove fisiche nei reality. Non è la prima volta che un concorrente vive momenti di panico in diretta. Il pubblico ha subito ricordato un’altra scena ad alta tensione avvenuta nel 2016, quando Mercédesz Henger, allora concorrente, ebbe difficoltà simili sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi e con Simona Ventura in gara.

Allora come oggi, si sono levate voci critiche sull’opportunità di proporre prove così estreme durante show in diretta nazionale. Sui social, l’hashtag #Isola2025 è stato invaso da commenti preoccupati e indignati:

“Serve più sicurezza, il gioco non vale la vita di nessuno”, ha scritto un utente su X.

Un finale che lascia il segno

Il reality più estremo della TV italiana si è chiuso con un colpo di scena che ha scosso concorrenti e spettatori. La professionalità del team tecnico e la prontezza della conduttrice hanno evitato un disastro in diretta, ma la ferita al collo e lo spavento rimarranno impressi nella memoria della Cannata e del pubblico.

Un epilogo ad altissima tensione che fa discutere e che – ancora una volta – dimostra quanto sottile sia il confine tra spettacolo e rischio, anche in un format televisivo ormai storico.