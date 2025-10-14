Notizie Audaci

Grande Fratello, Rasha frena la gioia: ‘Quale pace? Gaza è distrutta’

La notizia della pace entra nella casa del Grande Fratello

Durante la terza puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha deciso di rompere la “bolla” del reality e informare i concorrenti di una notizia storica: la pace tra Israele e Hamas, siglata dopo mesi di guerra e devastazione.

Alla comunicazione della conduttrice, la maggior parte dei gieffini ha reagito con entusiasmo e applausi. Tuttavia, due concorrenti, Omer Elomari e Rasha Younes, sono rimasti freddi, quasi impassibili.

Rasha Younes: “Non posso fingere di essere felice”

Dopo la puntata, Rasha, di origini palestinesi, ha spiegato il motivo del suo atteggiamento:

“Non riesco a fingere di essere felice. Penso alla devastazione di Gaza, ai morti, a quello che è accaduto in quei territori. Non è una vera pace se non resta più nulla.”

Un pensiero condiviso in un dialogo con Omar Benabdallah, che ha ascoltato in silenzio la sua amarezza.

Il confronto con Donatella Mercoledisanto

Più tardi, la gieffina pugliese Donatella Mercoledisanto ha espresso entusiasmo per la pace, attribuendola a un intervento divino:

“Per me è stato Dio, Allah, chiamatelo come volete. È stato lui a portare la pace. Ora speriamo che la faccia anche tra Russia e Ucraina.”

Rasha, perplessa, le ha risposto:

“Ma in che senso pace? Chi è rimasto vivo ora vive nelle tende, non hanno più le loro case. C’è solo distruzione.”

Donatella ha ribattuto con toni accesi:

“Meglio vivere nelle tende che non vivere proprio, Rasha! Sotto le bombe c’erano anche bambini piccoli.”

Il confronto si è chiuso con il silenzio di Rasha, visibilmente colpita.

“Sono palestinese e apolide, figlia del mondo”

In settimana, Rasha aveva raccontato ai coinquilini la propria storia:

“Sono palestinese di origine, ma apolide. Mi sento italiana, ma anche araba. Vivo il dolore del mio popolo come un senso di colpa.”

Durante un dialogo con Omer, siriano, ha spiegato:

“Mi sento privilegiata, ma potevo essere io lì. Non è umano tutto questo. Ti ammazza dentro vedere un bimbo che piange perché ha fame.”

Un momento di realtà dentro il reality

La scelta di Simona Ventura di portare una notizia così delicata dentro la Casa ha generato emozioni contrastanti. Da un lato la gioia per la fine della guerra, dall’altro la consapevolezza del dolore che resta.

Rasha ha concluso il suo sfogo con parole che hanno toccato molti spettatori:

“Fare la felice era falso. Per me la pace non cancella la distruzione.”

