Sal Da Vinci a Belve, scontro con Cazzullo e confessioni: ‘È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato’

Sal Da Vinci

Sal Da Vinci replica a Cazzullo a Belve

Sal Da Vinci si racconta a Belve e lo fa senza filtri. Nell’intervista con Francesca Fagnani, il cantante affronta la polemica con Aldo Cazzullo e torna sul successo di Sanremo.

Ma dietro l’ironia emerge anche qualcosa di più profondo: una storia personale fatta di sacrifici, dolore e scelte difficili.

La polemica con Cazzullo: la risposta che fa discutere

Il passaggio più forte arriva quando si parla delle critiche ricevute dopo Sanremo.

In particolare, quelle di Aldo Cazzullo, che aveva definito la sua canzone come possibile “colonna sonora di un matrimonio della camorra”.

Una frase che Sal Da Vinci non lascia passare.

“Ma perché esiste un repertorio delle canzoni della camorra?” risponde, mantenendo il controllo ma lasciando intendere il disagio.

Poi affonda il colpo: definire in quel modo la sua musica, spiega, significa di fatto dare dell’“imbecille” a chi lo ha votato.

Una posizione chiara, ma senza trasformarla in scontro diretto. Il cantante sottolinea infatti di aver scelto di non replicare pubblicamente e di aver invitato anche i fan a fare lo stesso.

L’ironia che smorza la tensione

Nonostante il tema delicato, l’intervista non perde leggerezza.

Alla provocazione di Fagnani — “Ma Cazzullo canticchia la sua canzone sotto la doccia?” — Sal Da Vinci risponde con una battuta che alleggerisce tutto: “Secondo me sì!”.

È proprio questo equilibrio tra ironia e fermezza a caratterizzare tutta l’intervista.

Un modo per affrontare le critiche senza irrigidirsi, ma senza nemmeno arretrare.

L’amore di una vita e la risposta che sorprende

Altro momento che colpisce è quello legato alla vita privata.

Sal Da Vinci è legato alla moglie fin da giovanissimo, da quando aveva appena 15 anni.

Fagnani lo incalza: mai la curiosità di vivere altre esperienze?

La risposta è ambigua, ma rivelatrice: “Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla”.

Una frase detta con il sorriso, ma che lascia spazio a interpretazioni.

L’ombra del passato e il dolore personale

Dietro il racconto leggero, però, emerge anche una parte più intima.

Il cantante ripercorre l’adolescenza complicata e soprattutto il rapporto con il padre, figura centrale nella sua vita.

Un legame segnato da un momento drammatico: la perdita mentre lui era in tour.

Un episodio che segna e che dà un’altra chiave di lettura alla sua storia artistica e personale.

Tra successo e identità: cosa racconta davvero questa intervista

L’intervista a Belve non è solo una risposta alle polemiche.

È il ritratto di un artista che si muove tra consenso popolare e critiche “alte”, tra leggerezza e profondità.

Il punto vero emerge proprio qui: il successo di pubblico non sempre coincide con il riconoscimento culturale.

E quando questo accade, lo scontro diventa inevitabile.

Sal Da Vinci sceglie una strada precisa: non attaccare, ma difendere il proprio pubblico.

Ed è forse questo il passaggio più significativo di tutta l’intervista.