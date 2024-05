Salvini sul vincitore dell’Eurovision: ‘Ho capito che bisogna dire che hanno vinto loro’

“Non so se ieri sera qualcuno ha visto la finale dell’Eurovision“ – ha riferito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando della vittoria di Nemo, artista della Svizzera, all’Eurovision Song Contest durante la presentazione del suo libro a Udine.

“Ho letto chi ha vinto, ma non si può dire ‘questo’, che non si ritiene né lui né lei, si ritiene non binario, non si riconosce nel considerarsi uomo-donna lei’, perché altrimenti sei rovinato. Da quanto ho capito bisogna dire ‘ha vinto loro’, è una moltitudine” – ha aggiunto il vice premier Salvini in relazione al trionfo di Nemo all’Eurovision.

“Io sono un liberale, uno può sentirsi come vuole, anche un albero. Nel rispetto della vita di tutto il resto del mondo che si sente lui e lei, e quindi che il sentirsi di un’estrema minoranza non condizioni la vita della maggioranza, per cui non si può dire mamma o papà”.