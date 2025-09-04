La Ruota della Fortuna, dalla replica di Samira alla sorpresa di Pier Silvio: la nota stonata dello spoiler

Samira Lui

La valletta più discussa del momento

Il ritorno de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha riacceso i riflettori non solo sul conduttore Gerry Scotti, ma anche sulla sua valletta, Samira Lui. La modella e showgirl, già nota al pubblico televisivo, è diventata una delle figure più chiacchierate del programma.

Al centro delle polemiche, soprattutto sui social, ci sono i presunti ritocchi estetici che molti utenti hanno ipotizzato osservando la sua trasformazione dagli esordi a Miss Italia fino a oggi.

Dalle passerelle di Miss Italia ai riflettori della tv

Classe 1988, padre senegalese e madre italiana, Samira Lui si è fatta notare nel 2017 quando si è classificata terza a Miss Italia. Da lì è iniziato il suo percorso televisivo: prima come “Professoressa” ne L’Eredità, poi come concorrente a Tale e Quale Show, fino all’approdo a La Ruota della Fortuna.

Un percorso in crescita, che l’ha portata a realizzare un sogno che coltivava fin da bambina: essere parte del game show che negli anni ’90 aveva segnato l’immaginario di milioni di italiani.

Le critiche sui social e le insinuazioni sui ritocchi

Se da un lato Samira Lui gode di un seguito crescente, dall’altro non mancano le critiche. Sui social, molti utenti hanno accusato la valletta di essere “irriconoscibile” rispetto ai suoi esordi, insinuando che il suo aspetto fosse frutto di numerosi interventi di chirurgia estetica.

Alcuni l’hanno definita “troppo diversa”, altri hanno sottolineato che il cambiamento sarebbe stato eccessivo, riducendo così la sua naturalezza.

La replica: “Ho rifatto solo il seno, il resto è naturale”

Stanca delle continue speculazioni, Samira Lui ha deciso di mettere fine alle voci con una dichiarazione chiara e diretta. Su Instagram ha condiviso un video con una serie di foto che ripercorrevano la sua trasformazione nel tempo.

In accompagnamento ha scritto:

“Vi tolgo ogni dubbio, visto che sembrate così interessati. Non ho mai fatto nessun intervento, filler o punturine comprese: ne sono terrorizzata. L’unica cosa che ho fatto è aumentare un po’ il seno. Il resto è solo pubertà, sviluppo, qualche chilo in meno, sopracciglia curate e trucco. Potete mettervi l’anima in pace.”

Una risposta che ha messo in evidenza il suo desiderio di sincerità e di chiudere le discussioni una volta per tutte.

Non Samira che sbotta su ig contro chi le dà della rifatta pic.twitter.com/D46GfDDd0y — Gαβrίєℓє (@itsgebher) September 3, 2025

L’affetto del pubblico e il legame con i più giovani

Nonostante le critiche, Samira Lui riceve anche tanto affetto, soprattutto dai telespettatori più giovani. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni ha raccontato di ricevere messaggi di stima e sostegno persino da bambini e adolescenti che la seguono con entusiasmo.

La sua freschezza e la sua spontaneità sembrano rappresentare un valore aggiunto per il programma, rendendola un volto familiare e amato in molte famiglie italiane.

La visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi e la stoccata ad Affari tuoi

Le polemiche, però, non hanno oscurato il successo del programma. Durante le registrazioni, Pier Silvio Berlusconi ha fatto una visita a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna.

L’amministratore delegato Mediaset ha voluto ringraziare personalmente la squadra, definendo il lavoro di Gerry Scotti e Samira Lui un “piccolo miracolo televisivo”.

“Avete fatto tutti insieme un miracolo. Voglio ringraziare Gerry per il coraggio e la professionalità con cui ha affrontato questa sfida, ma anche Samira perché si è rivelata una vera scoperta.”

Un riconoscimento che ha ulteriormente rafforzato la posizione della showgirl, dimostrando che, al di là delle critiche, la sua presenza nello show è considerata un valore aggiunto anche ai piani alti di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha poi riservato una stoccata ad Affari tuoi. “I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo”.

Morning News anticipa il nuovo campione de La Ruota della Fortuna

Uno spoiler gaffe di Morning News rappresenta l’unica nota stonata di questo magic moment de La Ruota della Fortuna. Durante la puntata del 4 settembre è stato annunciato involontariamente il nuovo campione del game show. Stefano aveva appena battuto Cristiana e vinto 12.800 euro e il viaggio alle Maldive alla Ruota delle Meraviglie. Un bel colpo… che da quanto mostrato dal programma di Dario Maltese non sarà bissato nelle prossime puntate.

Gli ascolti e il confronto con Affari Tuoi

I dati parlano chiaro: con oltre 4 milioni di telespettatori e una media del 23% di share, La Ruota della Fortuna ha battuto nelle prime sfide il diretto concorrente Affari Tuoi.

Un risultato che conferma il successo del ritorno di un format storico e la capacità di rinnovarsi, anche grazie a figure nuove e discusse come Samira Lui.