Mario Adinolfi sogna Uomini e Donne: ‘Vorrei essere la versione maschile di Tinì, la stoccata di Tina

Mario Adinolfi

Dall’Isola dei Famosi al desiderio di restare in tv

Mario Adinolfi non vuole abbandonare la televisione. Dopo essersi fatto conoscere dal pubblico in una veste inedita da naufrago dell’Isola dei Famosi, dove ha raggiunto la finale classificandosi secondo dietro Cristina Plevani, il giornalista ed ex deputato guarda già al futuro.

In un’intervista rilasciata a Casa Lollo, il format social di Lorenzo Pugnaloni, Adinolfi ha svelato con ironia il suo nuovo sogno professionale: diventare opinionista a Uomini e Donne.

Le difficoltà e la rinascita dopo l’Honduras

L’esperienza in Honduras non è stata semplice. Adinolfi ha dovuto affrontare i limiti imposti dalla sua condizione fisica, non riuscendo a partecipare a tutte le prove come gli altri concorrenti. Nonostante ciò, ha dimostrato resistenza e tenacia, arrivando fino in fondo all’avventura.

Durante la permanenza sull’isola ha anche perso molto peso, un dimagrimento drastico che però al ritorno in Italia gli ha causato un malore. Per fortuna, dopo le cure mediche e il sostegno della sua famiglia, si è ripreso completamente, tornando a raccontarsi senza filtri.

Le critiche e le polemiche durante il reality

La sua partecipazione al programma non è stata esente da critiche. Molti telespettatori hanno sostenuto che Adinolfi fosse stato “privilegiato” rispetto agli altri concorrenti. Nonostante le polemiche, il giornalista ha saputo mostrare anche un lato ironico e autoironico, che ha conquistato una parte del pubblico.

“Vorrei essere la Tinì Cansino maschile”

La vera sorpresa è arrivata durante l’intervista a Casa Lollo, dove Adinolfi ha rivelato il suo sogno di entrare nel cast di Uomini e Donne:

“Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa non l’ho mai detta: vorrei fare Tinì Cansino. Io vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne, dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina.”

Un desiderio che ha fatto sorridere i fan, ma che lui ha raccontato con un tono serio e sognante, mostrando la volontà di reinventarsi. “Magari qualcosina mi scappa di dirla – ha aggiunto ridendo – però la mia ambizione è proprio quella: diventare la seconda voce maschile di Uomini e Donne.”

La replica tagliente di Tina Cipollari

Le dichiarazioni di Adinolfi non sono passate inosservate. Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, ha risposto senza giri di parole. Sotto un video pubblicato da Lorenzo Pugnaloni con l’estratto dell’intervista, la vamp ha commentato:

“No grazie, siamo al completo.”

Una risposta secca, che ha fatto subito discutere i fan del programma. Adinolfi, dal canto suo, non si è tirato indietro e ha replicato: “Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento. Prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti.”

Adinolfi pronto a restare nel piccolo schermo

Al di là delle polemiche e delle battute, Adinolfi sembra deciso a non abbandonare il mondo della televisione. “Resto a disposizione della rete e delle produzioni per fare altro”, ha dichiarato. Che sia Uomini e Donne o un altro format, il giornalista ed ex politico sembra intenzionato a coltivare questa nuova fase della sua carriera.