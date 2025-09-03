Perché Gerry Scotti ha vinto la sfida con De Martino anche se i numeri dicono il contrario

Stefano De Martino e Gerry Scotti

Un testa a testa nell’access prime time

Il ritorno de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha regalato a Gerry Scotti una prima grande soddisfazione: il programma ha superato, seppur di poco, il rivale diretto Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

Un confronto atteso, visto che fino a poche settimane fa sia Striscia la Notizia sia Paperissima Sprint faticavano a reggere il passo del game show dell’ammiraglia Rai. Con la scelta di Cologno Monzese di rilanciare un format storico, i risultati non si sono fatti attendere.

Chi ha vinto davvero tra Gerry Scotti e Stefano De Martino?

Nella fascia di sovrapposizione dalle 20:49 alle 21:25, la vittoria è andata a Stefano De Martino, con 4.210.000 spettatori (22,35%), contro i 4.120.000 (21,87%) del game show registrato di Canale 5.

Tuttavia, se si analizza l’intero dato dei singoli programmi, il verdetto è diverso: La Ruota della Fortuna ha ottenuto 4.514.000 spettatori con il 24,17%, mentre Affari Tuoi si è fermato a 4.222.000 spettatori col 22,6%.

Per Scotti si tratta di un risultato importante. Durante l’estate, la versione rivisitata della Ruota macinava ascolti vicini al 30% di share, confermando il forte legame con il pubblico italiano.

Il conduttore ha festeggiato sui social con ironia, pubblicando la foto della sua ombra e scrivendo: “Ehhhh già…”, un chiaro richiamo al celebre brano di Vasco Rossi, quasi a dire: “Sembrava finita, ma sono ancora qua”.

De Martino perde terreno: è solo un incidente di percorso?

Per Stefano De Martino, campione d’ascolti della scorsa stagione, il debutto della nuova edizione di Affari Tuoi ha segnato un calo significativo: 5 punti di share in meno rispetto alla media dell’anno precedente (più alto il gap se si considerano i picchi del 32%).

Un dato che non può passare inosservato, ma che potrebbe essere legato alla naturale curiosità del pubblico per il ritorno di un format storico e amatissimo come quello condotto da Gerry Scotti.

Quali scenari si aprono nella sfida degli ascolti?

La partita è ancora lunga e la stagione televisiva appena iniziata promette ulteriori sorprese.

Se da un lato Gerry Scotti può godere della forza di una novità “vintage” che ha saputo ringiovanirsi, dall’altro Stefano De Martino potrà contare sulla fidelizzazione del pubblico che lo ha premiato lo scorso anno.

Il contesto: da Striscia a Paperissima, i flop di access prime time

La decisione di riproporre La Ruota della Fortuna non è stata casuale. I numeri parlano chiaro:

A inizio giugno, Striscia la Notizia con Scotti e Hunziker si fermava al 12,8% di share (2.435.000 spettatori), mentre Affari Tuoi volava a 5.305.000 spettatori (27,7%) .

con Scotti e Hunziker si fermava al (2.435.000 spettatori), mentre volava a . Con Paperissima Sprint, da metà giugno, la situazione non è migliorata: 2.141.000 spettatori e il 12,1% di share, lontanissimi dai numeri di Rai 1.

Insomma, serviva una mossa forte per invertire la rotta. E Gerry Scotti, con il suo carisma e un format collaudato, sembra aver centrato l’obiettivo.

Conclusione: un duello che infiammerà la stagione

Il primo round è andato in archivio, ma la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è solo all’inizio. Tra sorpassi, cali fisiologici e colpi di scena, l’access prime time delle reti ammiraglie si conferma uno dei terreni di scontro più appassionanti della stagione televisiva.

Una battaglia che, al di là dei numeri, celebra la centralità del game show nella tv italiana e il ruolo dei suoi conduttori, sempre più icone pop capaci di catalizzare milioni di telespettatori.