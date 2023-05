Sangiovanni e Giulia Stabile, la relazione sarebbe in ‘forte crisi’

Tra rumors e smentite da settimane si parla di relazione in crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile. A gettare acqua sul fuoco e rasserenare i fan ci aveva pensato la ballerina ma ciò non è bastato a dissolvere le nubi che sono diventate più dense nelle ultime ore.

Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi, l’indiscrezione di Alessandro Rosica

Un nuova indiscrezione è stata rilanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica dopo che Deianira Marzano aveva parlato di relazione in stand by alcune settimane fa. L’influencer, ex protagonista di Saranno Isolani, aveva riferito che il cantante non vedeva la fidanzata da un mese e che le abbia chiesto una pausa di riflessione.

Secondo Rosica sarebbero in forte crisi ma non si sarebbero ancora lasciati definitivamente. “Una delle coppie più belle e dolci del panorama televisivo. Due persone eccezionali”. Nessuna reazione da parte di Sangiovanni e Giulia Stabile alle nuove voci. La coppia è nata nella casetta di Amici durante l’edizione 2020/21.