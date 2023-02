Sanremo 2023, Chiara Ferragni prova a fermarlo ma Fedez sbotta: ‘Anna Oxa maleducata’ (VIDEO)

Prima ha rivolto un appello a Giorgia Meloni con J Ax a legalizzare la marijuana sul palco dell’Ariston, poi si è scagliato contro Anna Oxa durante una diretta Instagram nonostante Chiara Ferragni l’avesse invitato a non dire nulla.

Fedez ha rivelato quanto accaduto in sala prove a Sanremo 2023 durante una diretta Instagram

Fedez ha rivelato quanto accaduto durante le prove al termine della performance di venerdì 10 febbraio con gli Articolo 31 in occasione della serata delle cover di Sanremo 2023. Il rapper ha prima chiamato la moglie durante la diretta social per farle i complimenti per il suo esordio da conduttrice al Festival della canzone italiana (sarà protagonista anche della finale), poi le ha detto che aveva una cosa da rilevare ma Chiara Ferragni l’ha invitato a non farlo ed ha interrotto il collegamento.

Subito dopo si è inserito Trash italiano nel corso della diretta Instagram al quale ha rivelato cosa fosse accaduto con Anna Oxa durante le prove. “C’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore con altri artisti, lei è arrivata ed ha saltato la fila ed è stata davvero molto maleducata. Ero molto tentato dal dirglielo, poi l’ho vista ed ho lasciato perdere”.

Il rapper contro Anna Oxa: ‘Eravamo in fila da due ore per le prove, lei è arrivata e l’ha saltata’

Quando è stato fatto notare a Fedez che la cantante verrà a conoscenza del suo pensiero, ha ribattuto che non “gliene frega un ca**o” ed ha aggiunto: “Mia moglie mi ha detto che non dovevo dirlo, ma puoi essere anche David Bowie ma non puoi scavalcare il posto degli altri che stanno lavorando come te” – ha chiosato sottolineando che rispetta Anna Oxa come artista ma che non si aspettava un simile gesto.