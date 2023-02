Sanremo 2023, Amadeus e Morandi in imbarazzo per l’aneddoto di Gino Paoli su Little Tony

Momenti di imbarazzo a Sanremo 2023 durante l’esibizione di Gino Paoli, super ospite della finalissima di sabato 11 febbraio. Dopo aver eseguito Sapore di sale il cantautore genovese è stato raggiunto da Amadeus e Gianni Morandi. “Sei ancora bello Gino” – ha esordito l’artista bolognese dopo aver elogiato il pianista Danilo Rea (“Il più grande pianista d’Europa”.

Gino Paoli super ospite della finale di Sanremo 2023: ‘Il piacere è il mio ma è una gabbia di matti’

Gino Paoli ha ringraziato per l’invito. “É un piacere essere qui anche se è una gabbia di matti. Stefania (Sandrelli) al mare ha una gazza che non dice niente… Dice solo: è una gabbia di matti, volevo portarla qua”. Prima di congedarlo Amadeus ha riferito che non poteva andare via senza cantare Il cielo in una stanza. “Una delle più belle canzoni della musica italiana” – ha sottolineato Morandi con Gino Paoli che a questo punto ha raccontato un aneddoto del passato.

“Quando ci siamo visti per la prima volta alla Rca io ero molto più vecchio e Gianni aveva 14/15 anni e mi veniva dietro e voleva imparare… Non so che caz.. imparava da me” – ha raccontato il cantautore con Morandi che ha spiegato che gli insegnava tutto. “L’amore, la vita, io Lucio, Michele… “.

Gino Paoli spiazza Amadeus e Morandi: ‘Little Tony tornò a casa e trovò la compagna con alcuni amici’

Il gelo è sceso quando Gino Paoli ha riferito di quanto accaduto con Little Tony (che avrebbe festeggiato il compleanno il 9 febbraio). “Il più bello è stato con lui, è venuto a fare il Cantagiro e quando è tornato a casa la donna che aveva allora era con un gruppo di amici, li aveva fatti tutti”. Morandi l’ha interrotto: “Gino ma non si possono dire queste cose“, ma nonostante l’invito di Amadeus a cantare l’artista genovese ha continuato a raccontare.

“Mi ha detto come si fa quando una donna ti tradisce facendo riferimento ad una canzone che avevo scritto. Ma come tu vieni da me a chiedermi una cosa del genere, svengo” – ha chiosato tra l’imbarazzo generale dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2023.