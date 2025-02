Clamoroso a Uomini e Donne: Chiara Pompei abbandona il trono con l’ex tra segnalazioni e provini

Chiara Pompei ha lasciato il trono di Uomini e Donne

Il colpo di scena nella registrazione dell’11 febbraio

Nella puntata di Uomini e Donne registrata martedì 11 febbraio, Chiara Pompei ha deciso di abbandonare il trono. La notizia è stata riportata in anteprima dal blogger Lorenzo Pugnaloni e ha subito fatto il giro del web. Per uno scherzo del destino poche ore prima era andata in onda la puntata in cui faceva il suo ingresso nel people show di Canale 5.

Chiara, che aveva iniziato il suo percorso da tronista solo poche settimane fa, si è trovata al centro di un vero e proprio scandalo quando Riccardo Sparacciari, il suo presunto ex fidanzato, ha rivelato di aver continuato a frequentarla fino alla fine di gennaio. Questa versione contraddiceva quanto dichiarato da lei nel video di presentazione, in cui affermava di essere single da tempo.

Il confronto in studio, l’intervento di Maria De Filippi, la decisione di lasciare il programma

Durante la registrazione, Maria De Filippi ha chiamato Chiara al centro dello studio e, con il suo solito tatto, le ha detto di stare tranquilla perché “a 23 anni gli errori si possono commettere”. La tronista ha spiegato che lei ci teneva a questa relazione ma lui la viveva come un flirt occasionale e che aveva perso la speranza di poter costruire qualcosa di serio con lui. Per tale motivo ha deciso di trovare l’amore a Uomini e Donne.

Successivamente, la conduttrice ha fatto entrare Riccardo per un confronto diretto. Il ragazzo ha negato le parole di Chiara e la discussione tra i due si è fatta sempre più accesa. “Siamo stati anche in vacanza insieme, non è vero che per me era una relazione occasionale”. Si è scoperto poi che Sparacciari aveva fatto anche il provino per partecipare a Temptation Island e a Uomini e Donne. Su invito della De Filippi, la coppia ha proseguito il confronto lontano dalle telecamere e, poco dopo, ha annunciato la decisione di lasciare insieme il programma.

Le dichiarazioni di Riccardo Sparacciari

Prima di questa clamorosa svolta, Riccardo aveva già parlato pubblicamente della sua relazione con Chiara, raccontando su Instagram la sua versione dei fatti:

“Premetto che non avrei mai voluto scrivere queste cose, ma dopo diversi tentativi falliti di contattare la redazione, mi sono sentito obbligato a farlo. Mi sono frequentato con Chiara per cinque mesi. Ci siamo conosciuti a fine agosto e la nostra relazione è andata avanti fino a fine gennaio. Poi è stata contattata da Uomini e Donne e tutto è cambiato. Anche quando stava con me, andava a conoscere la redazione, dicendo di non essere impegnata.”

Un trono durato solo una settimana

L’inaspettato epilogo del trono di Chiara Pompei ha lasciato di stucco sia il pubblico che gli opinionisti in studio. Maria De Filippi, nel congedare la ragazza, ha cercato di rassicurarla, sottolineando come sia normale sbagliare alla sua età.

Il percorso di Chiara a Uomini e Donne si è concluso nel giro di pochi giorni, ma il clamore della vicenda continuerà sicuramente a far discutere nei prossimi giorni tra gli appassionati del programma.