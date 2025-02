Eleonora Giorgi: ‘Ho una metastasi al cervello’, poi si rivolge a Trump

Eleonora Giorgi a Verissimo

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 2 febbraio, Eleonora Giorgi ha raccontato con coraggio e serenità il capitolo più difficile della sua vita: la malattia. L’attrice ha aggiornato i fan sulla sua lotta contro il tumore al pancreas, rivelando di dover affrontare una nuova sfida a causa di una metastasi al cervello.

Eleonora Giorgi a Verissimo, il racconto in ospedale

“Per ora sto bene, anche se ho avuto paura” – ha confessato Eleonora Giorgi, parlando della sua esperienza in ospedale. Ha descritto con gratitudine il reparto in cui è stata ricoverata: “Sono stata in un reparto meraviglioso, sia per la qualità umana che per la professionalità del personale”.

Ripensando alla sua lunga carriera nel cinema, ha raccontato con una punta di ironia un episodio legato alle sue cure: “La mia professione mi ha preparato a tutto. Durante questi mesi, per due volte mi hanno persino fatto un calco ‘da morta’”.

L’attesa per un nuovo farmaco

L’attrice ha poi parlato di una possibile svolta nelle sue cure: “Sto aspettando l’approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica”. Ha spiegato che il farmaco ha già tutte le certificazioni necessarie, ma manca solo l’approvazione finale: “Dovrei chiamare Donald Trump per chiedergli di farlo approvare dalla Food and Drug Administration”, ha aggiunto con ironia.

La decisione di rinunciare alla chemioterapia

Eleonora Giorgi ha condiviso la sua difficile decisione di non sottoporsi alla chemioterapia palliativa: “Io a tutti i miei cari e ai medici ho detto che, se devo andare via, non voglio farlo in maniera spaventosa”. Ha spiegato che la terapia le ha causato forti problemi allo stomaco e che, anche se più leggera, potrebbe comunque compromettere il suo fragile equilibrio.

“La chemio mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Questa, anche se più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio”, ha dichiarato.

Il messaggio di speranza

Nonostante la malattia, l’attrice ha sottolineato di non provare rabbia per la sua condizione. “Tutta questa situazione mi spinge ad amare ancora di più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino”, ha concluso con emozione. Eleonora Giorgi ha raccontato anche un aneddoto legato alla presentazione del libro del figlio che ricostruire il suo anno dalla scoperta dalla malattia. “Sono venuti in tanti nonostante si svolgesse in zona Ztl e sappiamo quanto sia complicato muoversi a Roma. Ornella Muti è venuta appositamente da Napoli. Un gesto che ho apprezzato molto”.

Un racconto di grande forza e determinazione, che ha commosso il pubblico di Verissimo e tutti i suoi fan.