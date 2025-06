Sanremo 2026 slitterà a fine febbraio per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi

Il Festival di Sanremo slitterà a fine febbraio

La macchina di Sanremo è già in movimento, e uno dei nodi più spinosi è la sovrapposizione con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Le date tradizionali — prima e seconda settimana di febbraio — coincidono con l’evento sportivo.

Ipotesi posticipo: il Festival dal 24 al 28 febbraio

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Rai sta pensando di far slittare il Festival a fine mese, ipotizzando la settimana dal 24 al 28 febbraio. Una scelta ponderata per evitare la concorrenza in termini di share televisivo e introiti pubblicitari.

Il peso economico di due giganti mediatici

Sia Sanremo che le Olimpiadi sono eventi da decine di milioni di euro in raccolta pubblicitaria. La sovrapposizione metterebbe in difficoltà sponsor e palinsesto. L’idea è di “diluire” le due fonti di guadagno per non perderne nessuna.

Precedenti e flessibilità: una scelta strategica per il futuro

In passato, Sanremo ha già subito modifiche di calendario per eventi eccezionali. Lo slittamento del 2026 potrebbe rappresentare una soluzione intelligente anche per il futuro, aprendo a una maggiore flessibilità nelle date.