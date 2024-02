Sanremo, Loredana Bertè costretta ad interrompere l’omaggio a Tenco

Problemi tecnici per Loredana Bertè che è stata costretta a interrompere sul nascere il suo brano Ragazzo Mio: “Alex – ha detto Bertè rivolgendosi a un tecnico del suono – non ho il countdown”. Problema risolto in pochi secondi e grande esecuzione a suon di riff della Fender di Venerus.

Loredana Bertè costretta a interrompere l’interpretazione di Ragazzo mio: ‘Non ho il countdown’

L’artista è stata costretta a ripartire ma subito dopo ha ringraziato Pippo Balestrieri, tecnico di palco: “Tutti i Sanremo che ho fatto lui ha sempre avuto un parola, un sorriso, un abbraccio per me”.

L’inossidabile Loredana Bertè ha superato il contrattempo alla grande strappando gli applausi dell’Ariston per l’omaggio a Luigi Tenco, con Ragazzo mio arrangiato per l’occasione da Ivano Fossati con Venerus. Per gli appassionati di Fantasanremo arriverà un pesantissimo malus.