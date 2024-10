Sarah Danser di Nudi e crudi muore a 34 anni in un incidente alle Hawaii

Aveva conquistato la ribalta partecipando al reality di Discovery Channel Nudi e crudi (Naked and afraid) e ad altri programmi televisivi. Sarah Danser è morta il 22 ottobre all’età di 34 anni per le conseguenze di un terribile incidente stradale verificatosi due giorni prima a Kahala, nelle Hawaii.

Sarah Danser di Nudi e crudi perde la vita alle Hawaii nello schianto dell’auto contro una vettura parcheggiata

La vittima era seduta sul lato passeggero quando il conducente ha perso il controllo della vettura ha perso il controllo e si è schiantato su un’auto parcheggiata. Sarah Danser è giunta in ospedale in condizioni disperate ed è deceduta 48 ore dopo. Straziati il padre Dan e il fratello Jake che per ore hanno atteso di ricevere notizie confortanti dai medici. La 34enne era originaria del Colorado ma da almeno 10 anni viveva alle Hawaii. Tra il 2017 e il 2021 aveva partecipato a diverse edizioni di Naked and Afraid (Nudi e Crudi) e Naked and Afraid XL per poi prendere parte al reality sulla sopravvivenza, Fight To Survive.

“Sarah era una delle anime più avventurose che abbia mai incontrato” – ha scritto su Facebook Melissa Lauren, star di Nudi e Crudi. “Ha lottato e sconfitto il cancro al seno mantenendo un atteggiamento positivo e stimolante durante il trattamento. Amava l’oceano, la natura e l’esplorazione: l’ho sempre considerata una ‘pirata dei giorni nostri'”.