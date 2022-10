Selvaggia Lucarelli replica a Iva Zanicchi: ‘Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale’

Promuove l’operato di Francesca Fialdini dopo lo sfogo di Iva Zanicchi a La vita in diretta. Selvaggia Lucarelli ha replicato all’esternazione della cantante via Twitter tornando su quanto accaduto nel corso della puntata di domenica 9 ottobre di Da noi a Ruota libera.

Lo sfogo di Iva Zanicchi a La vita in diretta dopo le scuse a Selvaggia Lucarelli

L’aquila di Ligonchio ha riferito di essersi sentita umiliata e offesa dal rintuzzare della conduttrice dopo che aveva chiesto scusa al giudice di Ballando con le stelle. “Ha fatto il suo lavoro e non ce l’ho con lei ma mi aspettavo maggiore imparzialità”. Dall’altra parte Selvaggia Lucarelli, che era intervenuta telefonicamente in puntata, ha ritenuto corretto il modo con il quale Francesca Fialdini si è occupata dall’invettiva che l’artista ha pronunciato contro di lei dopo aver valutato da 0 la sua esibizione nel talent show di Rai 1.

Il giudice di Ballando con le stelle: ‘I conduttori non hanno alcun dovere di essere imparziali’

“Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi. I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista” – ha cinguettato la giornalista. Il botta e risposta si chiuderà qui? Di sicuro si tornerà a parlare della questione in occasione della prossima puntata di Ballando con le stelle.