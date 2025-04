Shaila Gatta sta vivendo un momento difficile dopo la fine della relazione con Lorenzo

Shaila Gatta sta attraversando un momento di profonda difficoltà personale e lo ha raccontato con sincerità in una serie di storie Instagram. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, e la fine della relazione con Lorenzo Spolverato, la ballerina ha condiviso con i fan il malessere emotivo e fisico che la sta accompagnando da giorni.

Shaila Gatta: ‘Sto cercando di superare l’odio mediatico’

“-4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene”, ha scritto Gatta in una storia pubblicando anche un video allo specchio, dove appare visibilmente più magra. “Sto smaltendo sei lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti”, ha aggiunto, facendo riferimento all’ondata di critiche ricevute dopo la sua uscita dal reality.

Shaila era stata tra le protagoniste più discusse dell’edizione, sia per il suo percorso che per la storia d’amore nata nella Casa con Spolverato, oggi chiusa. A distanza di dieci giorni dalla finale, il ritorno alla vita reale sembra tutt’altro che semplice: “Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Ma la verità è che vorrei solo piangere tutto il giorno. Dentro di me c’è solo dolore”, ha scritto in un altro passaggio.

L’ex velina ha sottolineato che, nonostante la sofferenza, sta cercando di reagire, tornando al lavoro e provando a riprendersi. Le sue parole hanno toccato moltissimi fan, che le hanno espresso vicinanza e sostegno.

Lorenzo Spolverato ha deciso di intervenire dopo lo sfogo di Shaila Gatta con un appello a chi in questi giorni sta prendendo di mira l’ex velina. “Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene. così come lei, non sta bene. Sono giorni difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me” – si legge nella Stories pubblicata su Instagram.

Shaila Gatta ha manifestato il suo malessere sui social

Lorenzo Spolverato: ‘Non accetto l’esagerazione dell’odio social’

“Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore!! Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire.”

La Stories di Lorenzo Spolverato