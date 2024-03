Shakira a Verissimo, strofe al vetriolo per Piqué: ‘Ho dovuto raccogliere da terra i pezzi’

“La musica ha una funzione terapeutica. Con questo album sono riuscita a trasformare il dolore in forza e la rabbia in produttività” – così Shakira super ospite di Verissimo su Canale 5 domenica 24 marzo. “È una metafora che spiega il mio stato d’animo dopo gli alti e bassi della vita. Sono più forte di un diamante, il processo di guarigione non finisce mai. Le lacrime si sono trasformate in diamanti”

Shakira ha parlato del suo momento difficile a Verissimo: ‘La musica ha una funzione terapeutica’

La star colombiana ha fatto riferimento al tradimento ed alla burrascosa fine della relazione con Gerard Piqué senza mai nominarlo. “Ho dovuto raccogliere da terra i pezzi, ho dovuto ricostruirmi; e la colla è stata la musica, un canale di espressione per elaborare i miei sentimenti, un mezzo per esorcizzare le emozioni intense con cui la vita a volte ti schiaccia”. Un periodo che è stato segnato anche da un altro momento difficile. “L’incidente di mio padre, è stata la cosa più dolorosa a cui ho dovuto far fronte. Ho davvero combattuto tante battaglie”

La pop star colombiana: ‘L’incidente di mio padre è stata la cosa più dolorosa’

La cantante colombiana è intervenuta in collegamento con il salotto di Silvia Toffanin durante la puntata del 24 marzo di Verissimo per parlare del suo ultimo album, Las Mujeres Ya No Lloran.”Sono davvero molto felice perché è un album a cui ho lavorato per molti mesi. Molte donne si identificano con le vicissitudini di cui parlo in questo album”.

La pop star ha poi dedicato una parte dell’intervista ai figli, Milan e Sasha. “Mi auguro che siano felici, che credano in se stessi, che non abbiano paura di esprimere le loro opinioni. Spero che possano essere di ispirazione per altre persone e fungere da esempio”.