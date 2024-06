Simona Ventura e Giovanni Terzi, spunta la partecipazione di nozze con Iban: è polemica sul web

Tra meno di un mese Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a nozze. Il fatidico sì è fissato per il 6 luglio con il wedding planner Enzo Miccio che si occuperò del matrimonio dell’estate con ricevimento al Grand Hotel di Rimini. Tanti i personaggi dello televisione e i vip tra i mille invitati. Nelle ultime ore sono spuntati nuovi dettagli relativi alle partecipazioni.

Simona Ventura e Giovanni Terzi Honeymoon: l’Iban nella partecipazione per il viaggio di nozze

Il portale Mowmag ha rivelato che la conduttrice televisiva e il giornalista hanno inserito l’Iban con la causale Simona e Giovanni Honeymoon. In buona sostanza una ‘donazione’ per la luna di miele. Rispetto alla classica “busta” in molti preferiscono indicare l’Iban specificando come saranno utilizzati i soldi donati dagli invitati. C’è chi li utilizza per progetti di vita, altri per finanziare la lista di nozze o il viaggio di nozze.

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno optato per questa soluzione ma sono finiti nel mirino del web con alcuni utenti che hanno puntato l’indice contro di loro. “Una cafonata” – tra i commenti più severi ma non sono mancati post ironici. Altri hanno difeso a spada tratta la scelta di Simona Ventura e Giovanni Terzi evidenziando che in molti preferiscono inserire l’Iban che la busta con i soldi in regalo. Nessun riferimento alla località scelta per luna di miele.