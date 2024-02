Sonia Bruganelli fa dietrofront e dice sì a L’Isola dei Famosi

Al termine dell’esperienza al GF Vip 7 aveva riferito di non essere più credibile nel ruolo di opinionista. Sonia Bruganelli sembrava aver chiuso la sua esperienza con i reality ma sembra che sia tornata sui suoi passi.

Sonia Bruganelli opinionista de L’Isola dei Famosi: l’indiscrezione di Davide Maggio, Bonolis verso il rinnovo del contratto

Davide Maggio ha anticipato che l’ex moglie di Paolo Bonolis sarà opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria alla conduzione. Una scelta che di fatto va in direzione opposta con la linea tracciata da Mediaset ad inizio stagione quando era stata preferita il mezzo busto del Tg5 Cesara Buonamici a Katia Ricciarelli per il ruolo di opinionista del Grande Fratello.

Sembra che l’esperimento dovesse ripetersi anche per L’Isola dei Famosi con la giornalista Elena Guarnieri nel ruolo di opinionista. Niente di tutto ciò con il ritorno di Sonia Bruganelli in prima linea. Una svolta che potrebbe anticipare il rinnovo di contratto per Paolo Bonolis che pure aveva manifestato la volontà di fare nuove esperienza in un’intervista rilasciata di recente.