Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori: la prima dedica a Céline Blue

Il lieto giorno è arrivato per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio sono diventati genitori di Céline Blue, la prima figlia della coppia nata durante la sesta edizione del GF Vip.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano danno il benvenuto a Céline Blue: ‘Gioia, emozione e felicità’

La ‘bonas’ di Avanti un altro ha documentato passo dopo passo le ore che l’hanno avvicinata al travaglio ed al parto. A poche ore della gravidanza si era anche scatenata in un balletto ‘propiziatorio’ nella stanza d’ospedale. “Non sai cosa ti aspetta, ma tu non farci aspettare troppo” – aveva scritto il 33enne dj lanciando una sorta di countdown prima dell’esplosione di felicità.

Secondo figlio per l’ex gieffino che nel 2016 era diventato papà di Alessandro

“Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… Mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue” – il post che madre e padre hanno condiviso sui profili social per dare il benvenuto alla neonata. In pochi istanti hanno ricevuto felicitazioni e auguri da tanti ex compagni di avventura al GF Vip oltre che da numerosi personaggi dello spettacolo.

Alessandro Basciano è diventato papà per la seconda volta. Nel 2016 l’ex fidanzata, Clementina Deriu, aveva messo alla luce Alessandro che ora avrà una sorellina da coccolare.