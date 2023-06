Sophie Codegoni spazza via i rumors di crisi con Basciano: ‘Non siamo la famiglia del Mulino Bianco’

“Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, ma sinceramente preferisco così”. Un defollow nelle scorse ore ha alimentato le voci di una possibile crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che da pochi mesi sono diventati genitori.

Sophie Codegoni al settimanale Chi: ‘Quando c’è un sentimento è giusto scontrarsi’

Entrambi non si seguono più su Instagram ma l’ex tronista di Uomini e Donne, in un’intervista concessa al settimanale Chi, ha spazzato via i rumors di queste ore. “Anche a casa nostra ci sono 2500 litigi con momento in cui ci capiamo ed altri in cui ci scontriamo. Come in tutte le coppie vere quando c’è un sentimento è anche giusto scontrarsi”.

Alcune settimane fa la coppia è finita nel mirino dei social per un breve filmato in cui la bimba di un mese è in barca con i ‘basciagoni’ all’ombra dei Faraglioni, a Capri. “Era un minuto di video realizzato intorno alle 19 con Celine che stava una bellezza e ce ne hanno dette di tutti i colori” – ha precisato Alessandro Basciano che ha aggiunto che da quando la famiglia si è allargata sono cambiati i ritmi di vita. “Si cerca di fare tutto nella maniera più giusta per Celine.”

L’ex tronista e Alessandro Basciano insieme in Stories, stuzzicati sul defollow: ‘Ora vi ricominciate a seguire’

Nei giorni scorsi l’ex tentatore è stato lontano dai suoi affetti più cari per un dj set a Mykonos. “Cerco di esserci anche di notte, se la bambina si sveglia lo faccio anche io, non mi giro dall’altra parte”. A conferma che, al di là del segui su Instagram, la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano viaggia a gonfie vele la condivisione in Stories della Bonas di Avanti un altro dell’intervista a Chi e una foto pubblicata dal 34enne genovese con la piccola Celine.

“Ciao mamma guarda come diverto”. Poi un breve filmato insieme in cui danno appuntamento per un eventi a Rimini con una voce fuori campo che scherza con i due: “Ma adesso vi ricominciate a seguire“.