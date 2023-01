Avanti un altro, Sophie Codegoni spiazzata da un concorrente: ‘Preferisco la Bona Sorte’ (Video)

“Non è il mio tipo preferisco la Bona Sorte“. Sophie Codegoni è stata spiazzata da un concorrente durante la puntata del 19 gennaio di Avanti un altro. La Bonas è entrata in scena in occasione dell’ultima domanda con Guido che cercava di conquistare la possibilità di partecipare al gioco finale.

Sophie Codegoni replica con ironia al concorrente che preferisce Francesca Brambilla: ‘Gli do i pizzicotti’

Mentre si sfilava il guanto il romano, sposato con una figlia ed esperto di storia che si è presentato come il cavaliere Jedi con la spada laser, ha fatto una smorfia. “Allora non lo tolgo, non le piacciono le bionde” – ha ribattuto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Preferisco la Bona Sorte, la signorina Francesca Brambilla. Non mi fa niente”. Sophie Codegoni ha risposto con ironia: “Cambio metodo, gli do i pizzicotti”.

Il concorrente non ha risposto in maniera corretta ed è stato eliminato con l’ex gieffina che si è tolta un sassolino prima di lasciare lo studio di Avanti un altro.

Sophie Codegoni con il concorrente che ha manifestato il suo apprezzamento per la Bona Sorte

Il concorrente eliminato, la Bonas di Avanti un altro: ‘Le saluto la Bona Sorte’

“Arrivederci le saluto la Bona Sorte“. Nonostante l’inciampo Guido è stato ripescato perché nessun concorrente era riuscito ad accomodarsi sulla poltrona riservata al campione di giornata. Fortuna che non l’ha accompagnato nel gioco finale con il romano che non è riuscito ad aggiudicarsi i 29mila euro in palio.

