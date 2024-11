Sophie Codegoni: ‘Mai ritirata la querela, ogni volta che esco ci sono i bodyguard’

La 23enne influencer Sophie Codegoni ha rotto il silenzio dopo la scarcerazione del dj 35enne Alessandro Basciano, arrestato per stalking, a distanza di 24 ore dall’intervista dell’ex a Fabrizio Corona.

Al Corriere della Sera ha riferito che non ha intenzione di alimentare il circo mediatico su un tema così delicato in attesa che la giustizia faccia il suo corso. “Non mi permetterei mai di scherzare, e in rispetto a tante donne che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni simili alla mia” – ha detto l’ex gieffina che si è affidata agli avvocati Jessica Bertolini, Paola Zanoni e Viviana Cugnasca.

La giovane ha riferito che viveva un clima di paura e controllo in cui viveva, con persone che la spiavano di notte fuori dalla sua abitazione e la aspettavano all’esterno dei ristoranti. “Episodi accompagnati da terribili chiamate e messaggi da parte sua che conosceva sempre i miei spostamenti” – ha aggiunto Sophie che ha spiegato di aver provato tante volte nella speranza che le cose potessero cambiare. “Mi diceva che sarebbe cambiato, che sarebbe andato in terapia”.

“Vivevo nella paura e sotto il suo controllo”, ha affermato Codegoni, aggiungendo che il giorno dopo si sentiva “malissimo” e provava “un senso di colpa enorme”, in una “lotta costante” tra la realtà e le parole “estremamente convincenti” del suo ex compagno.

Codegoni ha precisato di non aver mai ritirato la querela e di essere rimasta sorpresa dalla notizia dell’arresto. “Prima che gli togliessero il telefono mi ha mandato un messaggio ma dopo tante bugie non gli ha creduto. L’influencer è rimasta spiazzata anche dalla scarcerazione nel giro di 24 ore. “Non sapevo cosa pensare ma ora so” – ha ribattuto la 23enne che prima che Basciano tornasse in libertà aveva pubblicato una Stories su Instagram in cui riferiva che doveva proteggere se stessa, la famiglia e persone che ama. Sophie ha poi ammesso di sentirsi in pericolo. “Non è un periodo facile. Non sono tranquilla. E ho paura. Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me”, ha confessato l’influencer, consapevole di non essere ancora al sicuro.