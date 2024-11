Sophie Codegoni rompe il silenzio su Basciano: ‘Ho sperato a lungo in un cambiamento’

”Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante” – a scriverlo in una storia su Instagram è Sophie Codegoni , ex compagna dell’influencer Alessandro Basciano, arrestato per stalking nei suoi confronti. “Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo” – ha aggiunto.

Sophie Codegoni su Instagram Stories sull’arresto di Alessandro Basciano: ‘Ho dovuto proteggere nostra figlia’

L’ex tronista di Uomini e Donne e gieffina ha raccontato il suo stato d’animo dopo la misura cautelare che ha colpito il padre di sua figlia, Celine Blue. ”Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo. In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia” – ha sottolineato l’influencer.

‘Non mi sento coraggiosa, ho fatto semplicemente quello che andava fatto’

”Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano” – ha chiosato Sophie Codegoni che in alcune interviste aveva raccontato degli atteggiamenti sopra le righe dell’ex che avevano poi portato alla rottura definitiva.